Ceny procesorów AMD Ryzen 3000 nieoczekiwanie zaczęły spadać

Wydawać by się mogło, że obecna sytuacja na świecie spowodowana przez koronawirusa nie daje nam właściwie żadnych powodów, by z optymizmem spoglądać również na branżę komponentów komputerowych. W końcu zostało odwołanych już wiele ważnych wydarzeń ze świata nowych technologii. Okazuje się jednak, że powody do dobrego humoru mogą mieć ci, którzy planują właśnie zbudować nowy komputer z procesorem AMD Ryzen lub szykują się do drobnego upgrade'u. Dosyć nieoczekiwanie spadły bowiem ceny ostatniej serii hitowych układów Czerwonych. Sytuacja widoczna jest nie tylko na zachodnich rynkach, ale także u nas w Polsce. Czyżby AMD przygotowywało się w ten sposób na premierę 10. generacji układów Intel Core?

Tak tanio jeszcze nie było i to świetny moment na zakup Ryzena. Dodatkową zachętą może być kod na 3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass.

Musicie przyznać, że nie oczekiwaliście takiej wiadomości, prawda? W końcu zewsząd napływają do nas informacje o świetnej sprzedaży chipów Ryzen 3000 i nawet w starych cenach ich zakup był dobrym interesem. AMD z jakieś powodu postanowiło jednak opuścić ceny właściwie wszystkich swoich modeli Matisse, z wyjątkiem flagowego 16-rdzeniowego Ryzena 9 3950X. Obniżki wynoszą od 25 do nawet 50 dolarów. Sklepy stosują promocje już od jakiegoś czasu, dlatego przeskok mógł do tej pory nie być widoczny. Pełne zestawienie cen znajdziecie poniżej, ale niewykluczone, że niektóre sklepy sprzedają procesory Ryzen nawet w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach (poniższy wykres dotyczy modelu 3900X).

Procesor Stara cena Nowa cena Różnica Ryzen 5 3600 199 USD 174 USD 25 USD Ryzen 5 3600X 249 USD 224 USD 25 USD Ryzen 7 3700X 329 USD 304 USD 25 USD Ryzen 7 3800X 399 USD 359 USD 40 USD Ryzen 9 3900X 499 USD 449 USD 50 USD

Co najważniejsze, niższe ceny Ryzenów zauważalne są także w Polsce. Popularny 6-rdzeniowy Ryzen 5 3600 kosztuje już od 749 zł, natomiast w ostatniej promocji sklepu RTV EURO AGD 8-rdzeniowy model Ryzen 7 3800X dostępny jest już od 1379 zł (z kodem LEPIEJJAKWEEKEND). Trzeba przyznać, że tak tanio jeszcze nie było i to świetny moment na zakup. Na koniec dodam jeszcze, że dodatkową zachętą może być kod na 3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass, która daje możliwość ogrania wielu znakomitych gier.

