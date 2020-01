AMD Ryzen 7 4700U vs Ryzen 7 4800U vs Core i7-1065G7 - nowe testy

Ten rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie dla rynku laptopów. Raptem kilka miesięcy temu zadebiutowały pierwsze 10 nm procesory Intela z rodziny Ice Lake, a już podczas targów CES firma AMD zaprezentowała procesory APU z rodziny Renoir, które wyprodukowano w 7 nm litografii i które zyskały na wydajności dzięki usprawnieniom architektury Zen 2. Z kolei jeszcze w tym roku pojawi się kolejna generacja niskonapięciowych układów Intela - Tiger Lake - które przyniosą kolejny wzrost wydajności CPU, a w dodatku znacznie polepszą możliwości zintegrowanych układów graficznych. Ta rywalizacja będzie w tym roku bardzo interesująca, dlatego z tym większą ciekawością przyglądamy się każdym testom, które pojawiają się w sieci (przynajmniej dopóki sami nie przetestujemy). W bazie 3DMark pojawił się wpis porównujący układy AMD Ryzen 7 4700U, Ryzen 7 4800U oraz Intel Core i7-1065G7.

W bazie 3DMark pojawił się test porównujący wydajność trzech nowych procesorów: Intel Core i7-1065G7, AMD Ryzen 7 4700U oraz Ryzen 7 4800U.

Intel Core i7-1065G7 to jednostka 4-rdzeniowa i 8-wątkowa o bazowym zegarze wynoszącym 1,3 GHz z możliwością podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 3,9 GHz. Posiada także zintegrowany układ graficzny Intel Iris Plus Graphics G7 z 64 jednostkami wykonawczymi. Całość bazuje na usprawnionej architekturze Sunny Cove oraz wykorzystuje 10 nm litografię. Z kolei APU AMD Ryzen 7 4700U oraz Ryzen 7 4800U to nowe układy z rodziny Renoir. Pierwszy posiada 8 rdzeni i 8 wątków, drugi natomiast wspiera dodatkowo SMT (wielowątkowość), a więc jest to jednostka 8-rdzeniowa i 16-wątkowa przy TDP wynoszącym 15W. W przypadku iGPU sytuacja wygląda następująco: Ryzen 7 4700U posiada układ Radeon Graphics z 7 blokami CU, z kolei Ryzen 7 4800U posiada układ Radeon z 8 blokami CU. Jak wszystkie procesory wypadają w bezpośredniej konfrontacji w teście 3DMark 11?

Warto pamiętać, że w przypadku AMD wciąż nie mamy do czynienia z finalnymi wersjami i końcowymi sterownikami. W momencie debiutu pierwszych laptopów APU Renoir będą maksymalnie dopracowane i przy oficjalnych sterownikach mogą osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Największą różnicę, jak można przypuszczać, zaobserwujemy w teście fizycznym, gdzie 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 4800U uzyskuje średnio 30% lepszy rezultat od Intel Core i7-1065G7. Test mocno stawia na wielowątkowość, toteż wygrana AMD nie powinna być żadnym zaskoczeniem. Mniejsza różnica występuje w teście graficznym, gdzie układ AMD Radeon Graphics jest we wczesnej wersji o około 10% wydajniejszy. Wyniki iGPU z Ryzena 7 4700U i Intel Core i7-1065G7 w tym wypadku są niemalże identyczne. W ogólnym wyniku różnica między najwydajniejszym Ryzenem i najmocniejszym Intelem wynosi około 10% na korzyść układu AMD. Oczywiście to wciąż tylko benchmark, a z podany wynik nie informuje o zastosowanych pamięciach w urządzeniach. Niemniej jest to kolejny punkt zaczepienia w kontekście tego, czego powinniśmy oczekiwać po zapowiedzianych układach AMD Renoir.

Źródło: Twitter APISAK