Procesor AMD Ryzen 5 3600 AF trafił do oferty rumuńskiego sklepu. Szykuje się sensacyjne odświeżenie?

AMD Ryzen 5 1600 AF to jeden z ciekawszych procesorów ostatnich lat. Choć nazwa i cena sugerowały, że to zwykły chip oparty na architekturze Zen, to jednak w środku znalazły się ulepszone rdzenie Zen+ znane z nowszych modeli z serii 2000. Dzięki temu układ oferował świetną wydajność w swoim segmencie. Wspominam o tym nie bez powodu - okazuje się, że historia może się powtórzyć i Czerwoni po cichu wydadzą kolejny model z odświeżonym wnętrzem.

Czerwoni używają dziś nieco innej nomenklatury w opisie swoich procesorów, dlatego powrót do oznaczenia AF może zastanawiać. Gdyby jednak teoria z rdzeniami Zen 3 się potwierdziła, gracze mogliby otrzymać świetny chip w niskiej cenie.

Rumuński sklep Intend umieścił w swojej ofercie procesor AMD Ryzen 5 3600 AF. Procesor ma 6 rdzeni, 12 wątków i pracuje z taktowaniem do 4,2 GHz. Jego cena to 639,77 rumuńskich Lei, czyli około 126 dolarów (nieco ponad 600 zł). Choć specyfikacja tego modelu mówi nam, że to chip bazujący na technologii Zen 2, to jednak pojawiły się głosy, że w środku znalazły się nowsze rdzenie Zen 3. Nic dziwnego - w końcu dobrze kojarzący się dopisek AF może działać na wyobraźnię. Taki procesor wydajnościowo mógłby wejść na poziom modeli Ryzen 5 5600(X), zachowując przy tym względnie niską cenę.

Warto jednak wiedzieć, że odświeżony chip AMD Ryzen 5 1600 otrzymał nieoficjalne oznaczenie AF wyłącznie na podstawie opisu pudełka i przyjęło się ono tylko dlatego, by odróżnić je od starszej wersji AE. Czerwoni używają dziś nieco innej nomenklatury w opisie swoich produktów, dlatego powrót do oznaczenia AF może zastanawiać. Póki co nie da się potwierdzić, że wspomniany Ryzen 5 3600 z rumuńskiego sklepu rzeczywiście ma rdzenie Zen 3. Lepiej więc podejść do tematu z odpowiednim dystansem. Gdyby jednak ta teoria się potwierdziła, oszczędni gracze zapewne byliby wniebowzięci.

Źródło: Tom's Hardware, Ancient Gameplays