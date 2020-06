Premiera Project CARS 3 latem 2020 roku. Zobacz pierwszy zwiastun

Zespół deweloperski Slightly Mad Studios, który został wykupiony w ubiegłym roku przez specjalizującą się w gatunku wyścigów firmę Codemasters, zapowiedział oficjalnie Project CARS 3. Jest to kolejna odsłona serii symulacyjno-zręcznościowych wyścigów samochodowych, której początek datuje się na 2015 rok. Twórcy takich gier, jak Need for Speed Shift czy Test Drive: Ferrari Racing Legends, obiecali szereg zmian i poprawek w stosunku do poprzednich odsłon. Poznaliśmy pierwsze szczegóły oraz termin premiery. Od razu również zaprezentowano Project CARS 3 w akcji – na zwiastunie przygotowanym w pełni na silniku gry. Pod względem wizualnym nie należy jednak spodziewać się rewolucji.

O tym, że Slightly Mad Studios pracuje nad Project CARS 3, wiadomo od dłuższego czasu. Jednak na oficjalną zapowiedź musieliśmy sobie trochę poczekać. Tytuł ma być ewolucją rozwiązań znanych z ostatniej odsłony serii. Do dyspozycji graczy zostanie oddanych ponad 140 tras z całego świata, w tym ulice Szanghaju czy tor Interlagos w Sao Paolo, oraz nawet przeszło 200 pojazdów w ramach dziesięciu klas. Największą przebudowę ma przejść tryb kariery, który został opracowany od podstaw, oferujący lepsze wrażenie postępu i bardziej przyjazny dla nowych graczy. Zdobyte kredyty i punkty doświadczenia pozwolą odblokować części do samochodów i nowe rodzaje wyścigów. Gra pozwoli wreszcie także na zaawansowane ulepszanie pojazdów, poczynając od zmian silnika, a kończąc na zawieszeniu (nie obejdzie się też bez kosmetyki).

W grze zaplanowano w sumie sporo mniejszych, ale istotnych nowości: nowy system opon, ulepszona sztuczna inteligencja, bardziej realistyczne uszkodzenia pojazdów, większe możliwości dostosowania poziomu trudności i ustawienia asyst pomagających mniej doświadczonym wirtualnym kierowcom. Spore zmiany przejdzie także tryb wieloosobowy (Rivals), z odmienionym systemem nagród, rankingiem oraz regularnymi wyzwaniami. Twórcy ujawnili, że Project CARS 3 zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One latem 2020 roku. Niestety, nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, więc można założyć, że będzie to raczej końcówka tego okresu aniżeli początek. Gra ma działać na PS4 i Xboksie One w 60 klatkach na sekundę. Grafika ma zostać nieco poprawiona, ale nie liczylibyśmy na wielkie zmiany – Project CARS 3 wciąż powstaje z myślą o konsolach obecnej generacji. Wersja PC obsłuży okulary wirtualnej rzeczywistości i nawet rozdzielczość 12K.

Źródło: Codemasters