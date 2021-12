Pobieranie filmów w 4K z platform Netflix, Amazon i HBO GO możliwe za pomocą złamanego narzędzia Widevine

Widevine to rozwiązanie typu DRM, mające za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa streamowanych treści przed nielegalnym kopiowaniem. Korzystają z niego największe znane serwisy VOD w tym Amazon, Netflix czy Disney+. Narzędzie ma kilka poziomów zabezpieczeń i do tej pory złamano tylko takie, które pozwalały na pobieranie materiałów w rozdzielczości 480p. Dziś, programista nickiem Widevinedump, opublikował narzędzia, które umożliwiają pobieranie filmów w rozdzielczości 4K. Umieścił je w serwisie GitHub, jednak używanie ich grozi w najlepszym przypadku zbanowaniem użytkownika.

Widevinedump opublikował narzędzia, które umożliwiają pobieranie filmów w rozdzielczości 4K z serwisów takich jak Netflix, Amazon i HBO GO. Do tematu należy jednak podchodzić ze sporą ostrożnością.

Narzędzia opublikowane przez Widevinedumpa pozwalają na pobieranie chronionych treści z repozytoriów takich jak Netflix, Amazon, AppleTV, Disney+, Shahid, DCuniverse, HULU, Stan, Rakuten, Google, FandangoNOW, PeacockTV, HBO MAX oraz OSN. Programista, któremu udało się złamać zabezpieczenia, postanowił jednak dodatkowo zarobić na swojej pracy. Okazuje się bowiem, że większość z narzędzi, które zostały opublikowane w repozytorium GitHub, dostarczane są bez modułu odszyfrowywania treści (CDM). Aby uzyskać dostęp do CDM, należy... skontaktować się z twórcą narzędzi poprzez e-mail, by kupić ów moduł.

Same zaś narzędzia, w skład których wchodzi „DISNEY-4K-SCRIPT”, „Netflix-4K-Script”, „WV-AMZN-4K-RIPPER”, „HBO-MAX-BLIM-TV-Paramount-4k-Downloader”, „Apple-TV- 4K-Downloader” i kilka innych, można zdobyć przechodząc pod tę stronę. Jako redakcja oczywiście odradzamy tego typu zabawy. Trzeba też wiedzieć, że do pełnego działania "pobieraczy", wymagane jest posiadanie subskrypcji do poszczególnych serwisów streamingowych. To właśnie one, w razie wykrycia mogą dać nam bana. Dodatkowo skrypty wydają się być starymi fragmentami kodu, które mogą należeć do niebezpiecznych (np. otworzyć drogę hackerowi do naszego systemu).

Źródło: GitHub