PlayStation 5 otrzyma oficjalne akcesorium, na które wielu czekało! Wraz z nim pojawią się też nowe kolory pada DualSense

Kilka tygodni temu pisaliśmy newsa o tym, że Sony zarejestrowało w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych konstrukcje, które jawiły się jako nic innego, jak tylko wymienne, boczne panele do konsoli PlayStation 5. Wówczas mogliśmy dziwić się, po co Sony patentuje oddzielnie same tylko obudowy, skoro do wspomnianej marki należy patent na całą konsolę. Ostatecznie można się domyślać, że chodziło o wyeliminowanie z rynku przynajmniej części dostawców, którzy zapewniają nieoryginalne zamienniki, a którzy mogliby się wystraszyć ewentualnych problemów prawnych. Dziś wiemy już, że Sony faktycznie przygotowywało się do wprowadzenia oficjalnych, kolorowych paneli do konsoli PS5.

Po nieco ponad roku od premiery konsoli PlayStation 5 doczekaliśmy się oficjalnych paneli bocznych w różnych kolorach w tym w klasycznej czerni.

Jak czytamy na oficjalnym blogu Sony, już w przyszłym roku w sklepach pojawią się nowe akcesoria dla konsoli PlayStation 5. Mowa o kolorowych panelach bocznych oraz zabarwionych w identyczny sposób kontrolerach DualSense. Wspomniane akcesoria będą dostępne w następujących kolorach: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue oraz Galactic Purple. Gwoli ścisłości - dwie pierwsze wersje kolorystyczne kontrolerów są już od jakiegoś czasu dostępne. Niestety, jeśli chodzi o panele - nie będą one oficjalnie dostępne w Polsce.

Sony podkreśla, że wymiana i montaż paneli są dziecinnie proste, a w sklepach pojawią się wersje kolorystyczne zarówno dla modeli konsol z napędem Blu-ray Ultra HD jak i dla wersji PS5 Digital Edition. Obudowy wyceniono na 55 dolarów, a więc nie tak znowu mało. Z kolei kontrolery dostaniemy w cenie identycznej jak przy wersjach Midnight Black i Cosmic Red. Wiadomo też, że zarówno nowe pady jak i kolorowe obudowy wejdą do sprzedaży już w styczniu.

