Panasonic Z95A oraz Z93A - flagowe telewizory 4K OLED na 2024 rok, w tym także z matrycą Master OLED Ultimate

Panasonic jest uznawany za jednego z najlepszych producentów telewizorów z wyświetlaczami OLED. Japoński producent od lat korzysta z matryc produkowanych przez LG Display i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Na ten rok Panasonic proponuje użytkownikom modele Z95A oraz Z93A, z czego ten pierwszy skorzysta z ekranów z dodatkiem warstwy Micro Lens Array. MLA w telewizorach Panasonic pojawił się się po raz pierwszy w modelu MZ2000 (2023), teraz natomiast otrzymamy jego ulepszoną wersję.

Panasonic Z95A oraz Z93A to tegoroczne, topowe telewizory 4K OLED. Model Panasonic Z95A wykorzysta drugą generację matrycy od LG Display o nazwie Meta Technology 2.0 MLA+, a więc ulepszoną wersję wyświetlacza z Micro Lens Array. Szczytowa luminancja może sięgać nawet 3000 nitów w HDR.

Panasonic Z95A dostępny będzie w rozmiarach 55" oraz 65" i jako jedyne z tegorocznych modeli TV będą oferować matryce OLED z dodatkiem warstwy Micro Lens Array, zauważalnie wpływającej na luminancję, zwłaszcza w trybie HDR. Nieoficjalnie mówi się o jasności sięgającej maksymalnie 3000 nitów, podobnie jak w przypadku konkurencyjnego modelu LG OLED G4. Panasonic Z93A skorzysta natomiast z 77-calowego panelu LG OLED (WOLED) EX, który również zaoferuje wyższą jasność w porównaniu do OLED-ów jeszcze sprzed 2-3 generacji wstecz. Matryce charakteryzują się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, jednak taka wartość będzie możliwa do uzyskania tylko na PC. W przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X, odświeżanie będzie ograniczone do 120 Hz w 4K. Nie zabraknie wsparcia dla technik odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium.

Panasonic Z95A Panasonic Z93A Matryca WOLED + Micro Lens Array (LG OLED EX)

"Master OLED Ultimate" WOLED (LG OLED EX)

"Master OLED Pro" Przekątna 55", 65" 77" Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania 144 Hz 144 Hz Procesor dla obróbki obrazu HCX Pro AI MK II HCX Pro AI MK II Luminancja w HDR Do 3000 nitów (nieoficjalnie) Brak informacji Wsparcie dla HDR HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive Porty HDMI 2x HDMI 2.1 (4K do 144 Hz)

2x HDMI 2.0 (4K do 60 Hz) 2x HDMI 2.1 (4K do 144 Hz)

2x HDMI 2.0 (4K do 60 Hz) Funkcje dla graczy VRR, ALLM VRR, ALLM NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Audio System 5.1.2 (160 W)

Wbudowany soundbar pod ekranem System 5.1.2 (170 W)

Wbudowany soundbar pod ekranem System Fire TV Fire TV

W przeciwieństwie do telewizorów z wcześniejszych lat, w tym roku Panasonic w modelach Z95A oraz Z93A przechodzi na system Fire TV od Amazona, zamiast autorskiego My Home Screen. Ponadto nie zabraknie implementacji Apple Home (HomeKit) oraz Apple AirPlay 2, co było wcześniej niedostępne dla posiadaczy telewizorów tejże marki. Telewizory zaoferują również nowy chipset, obsługujący HDR Dolby Vision przy maksymalnej częstotliwości odświeżania, sięgającej 144 Hz. Jeśli chodzi o wsparcie dla norm HDR, to oprócz wspomnianego Dolby Vision (IQ) nie zabraknie również HLG czy HDR10+ Adaptive. Z kolei nowy procesor przetwarzania obrazu - HCX Pro AI MK II - ma charakteryzować się m.in. łagodniejszą gradacją oraz zminimalizowaniem bandingu w przypadku materiałów wideo o niższej rozdzielczości. Dokładna data premiery oraz ceny pozostają obecnie nieznane. My ze swojej strony z kolei już teraz zapowiadamy, iż wkrótce pojawi się test 65-calowego modelu Panasonic MZ1500, także z ekranem LG OLED EX (Master OLED Pro).

Źródło: Panasonic