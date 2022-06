OPPO Enco X2 – polska premiera słuchawek TWS przygotowanych we współpracy z Dynaudio

OPPO zaprezentowało drugą generację swoich flagowych słuchawek TWS – OPPO Enco X2. Urządzenie zostało wyposażone nie tylko w system Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE) stworzony wraz z duńską firmą Dynaudio, ale również w kodek High-Definition Audio 4.0 (LHDC). Jeśli chodzi zaś o zmiany w stosunku do pierwszej generacji, to otrzymamy m.in. wspomniany już, unowocześniony system akustyczny SuperDBEE, ulepszone ANC oraz ulepszony układ scalony. Słuchawki są dostępne w sugerowanej cenie 799 złotych, a więc w cenie nieco niższej, niż podejrzewaliśmy, gdy sprzęt debiutował globalnie. Wciąż jest to jednak cena z wyższej półki.

OPPO Enco X2 to nowe na polskim rynku, dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, wykorzystujące łączność Bluetooth 5.2. Producent wspomina o pasmie przenoszenia w zakresie 20 Hz - 40 kHz oraz przetwornikach o wielkości 11 mm. Oprócz LHDC (konkurującego z aptX HD oraz LDAC), sprzęt działa także za pomocą bardziej podstawowych kodeków jak AAC oraz SBC. Panele są tu dotykowe, a każda z pchełek waży 4,7 gramów. Zestaw tworzy nieodłączne etui ładujące ze złączem USB-C, które zapewnia do 40 godzin pracy słuchawek. Pojedyncze ładowanie pchełek ma z kolei dostarczać aż do 9,5 godzin pracy. Co ważne - etui wspiera ładowanie Qi.

W tego typu urządzeniu nie mogło zabraknąć aktywnej redukcji szumów (ANC), który ma osiągać poziom do 45 dB. Jeśli zaś chodzi o redukcję hałasów podczas rozmów telefonicznych, to zastosowany tu wewnątrzuszny mikrofon (jeden z trzech na każdą słuchawkę) ma być odpowiedzialny za identyfikację oraz wzmocnienie głosu użytkownika, a następnie za skuteczne zredukowanie pozostałych dźwięków w tle. Dzięki temu do odbiorcy przekazywany ma być ostatecznie czysty i wyraźny dźwięk. Na koniec warto wiedzieć, że użytkownicy, którzy sparują słuchawki ze smartfonem OPPO Find X5 Pro, będą mogli nagrywać dźwięk binarny, dzięki technologiom przetwarzania dźwięku opracowanym przez Dolby Audio.

Źródło: OPPO