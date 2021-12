Opaski anty-5G zawierają niebezpieczny, radioaktywny materiał – informuje holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego

Żyjemy w takich czasach, że niewiele już powinno nas dziwić. Jak dobrze wiemy, wprowadzanie w ostatnich kilkunastu miesiącach sieci 5G do kolejnych miast na całym świecie przyczyniło się do powstania grup anty-5G. Ich członkowie, w imię rzekomej szkodliwości łączności piątej generacji, podpalali maszty czy też prowadzili agitacje, a wszystko to miało na celu zaprzestanie rozwijania tej technologii. Mimo to 5G wciąż się rozwija i ma się dobrze. Co mogły więc zrobić osoby, które szczególnie lękały się 5G? Zaopatrzyły się w... opaski anty-5G. Miało być bezpieczniej, a jak na ironię okazało się dokładnie odwrotnie. Okazało się bowiem, że w opaskach odnaleziono materiały radioaktywne.

Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego odkrył obecność szkodliwego promieniowania jonizującego w dziesięciu gadżetach anty-5G.

O naszyjnikach i innych akcesoriach, które miały rzekomo chronić przed 5G, a w których zostały znalezione materiały radioaktywne, informuje holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (ANVS). Organizacja sporządza aktualnie pełną listę pechowych przedmiotów, prezentuje ich zdjęcia i zapewnia, że wkrótce ​​znikną ze sklepów. Co ciekawe, akcesoria te, nie zawierają się wyłącznie w tzw. niepewnej chińszczyźnie. Kilka podobnych produktów na rynku było także markowych. M.in. asortyment marki Magnetix Wellness - niemieckiej firmy, która specjalizuje się w produktach wspomagających magnetoterapię i chwali się pochlebnymi artykułami w znanych tytułach prasowych, takich jak Bild czy Vogue.

Jak czytamy w informacji holenderskiego urzędu, do tej pory namierzono 10 produktów, które emitują promieniowanie jonizujące. Ilość mierzonego promieniowania jest niewielka, co oznacza, że i ryzyko uszczerbku na zdrowiu jest niewielkie. ANVS dodaje jednak, że mimo to nie można całkowicie wykluczyć długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli produkty te były noszone w sposób ciągły i przez długi czas. Sprzedawcy urządzeń anty-5G opisywali je jako jonizatory osobiste. Innymi słowy takie gadżety, które noszone regularnie mają poprawiać samopoczucie i ogólną kondycję organizmu. Niestety o ile korzystny wpływ na organizm człowieka ma jonizowane powietrze, to napromieniowane w ten sposób gadżety wręcz przeciwnie.

Źródło: Eteknix