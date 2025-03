OnePlus Watch 2 - nowy smartwatch z architekturą Dual-Engine. System Wear OS, panel AMOLED i nawet 100 godzin pracy

Zaledwie kilka dni temu firma Xiaomi zaprezentowała swoje urządzenia z segmentu wearables, a już dziś (26.02.24) nowy model smartwatcha wprowadza OnePlus. Kolejna generacja wyróżnia się całkiem ciekawą architekturą Dual-Engine, systemem Wear OS oraz wytrzymałą konstrukcją, która spełnia wojskowe normy. Przy okazji możemy liczyć na przyzwoity czas pracy, dwa warianty kolorystyczne (w przypadku pasków) oraz ekran AMOLED chroniony szafirowym szkłem 2,5D.

Kolejna generacja smartwatchów od firmy OnePlus właśnie nadeszła pod postacią modelu OnePlus Watch 2. Urządzenie oferuje nam całkiem dobre parametry w przyzwoitej cenie. Do głównych cech sprzętu można zaliczyć ekran AMOLED, system Wear OS, a także wytrzymałą konstrukcję.

Najciekawszym elementem smartwatcha OnePlus Watch 2 jest architektura Dual-Engine, więc to od niej zacznie się omówienie urządzenia. Rozwiązanie to opiera się na połączeniu dwóch układów oraz dwóch mobilnych systemów (RTOS i Wear OS). Pierwszym mikroukładem, który odpowiada za energooszczędność oraz mniej wymagające zadania, a przy tym ciągle pozostaje włączony, jest BES 2700. Jego dopełnieniem jest Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, który zostaje aktywowany w momencie większego zapotrzebowania na moc. Taka konfiguracja pozwala uzyskać nawet 100 godzin pracy w trybie inteligentnym oraz do 12 dni, jeśli skorzystamy z trybu, który wykorzystuje do działania tylko podstawowy układ i system, a więc BES 2700 i RTOS.

OnePlus Watch OnePlus Watch 2 Rozmiar 46 mm Koperta Stal nierdzewna Pasek Fluoroelastomer Fluoroelastomer + zapięcie ze stali nierdzewnej Obwód nadgarstka - 140 - 210 mm Dolna część obudowy - Tworzywo sztuczne (PC/PC + włókno szklane) + dwukolorowe formowanie wtryskowe Wyświetlacz 1,39" AMOLED 454 x 454 px 1,43" AMOLED 466 x 466 px

600 nitów Procesor ? Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm)

BES 2700 dla RTOS Pamięć RAM 1 GB 2 GB Pamięć wbudowana 4 GB 4 GB eMMC dla RTOS, 32 GB Łączność Bluetooth 5.0 BLE, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE, GPS, NFC Normy 5 ATM, IP68 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H Akumulator 402 mAh 500 mAh Wymiary 46,4 x 46,4 x 10,9 mm 47 x 46,6 x 12,1 mm Waga Bez paska - 45 g

Z Paskiem - 76 g Bez paska - 49 g

Z Paskiem - 80 g System operacyjny Autorski Wear OS 4 + RTOS Cena 159 euro 299 euro (329 euro)

Reszta specyfikacji także nie wypada źle. Możemy liczyć na ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, rozdzielczości 466 x 466 pikseli oraz maksymalnej jasności na poziomie 600 nitów. Nie zabrakło szafirowego szkła, a także wzmacnianej konstrukcji. OnePlus chwali się także, że smartwatch potrafi bardzo dokładnie określić lokalizację użytkownika. W obecnej promocji przy zakupie urządzenia otrzymamy słuchawki OnePlus Buds 3 za darmo, a dodatkowo cena za smartwatch jest nieco niższa i wynosi 299 euro. Pod względem parametrów bardzo podobnie wypada Xiaomi Watch 2, który oferowany jest w dużo niższej kwocie 819 zł. Oczywiście wszystko jest kwestią osobistych preferencji, jednak warto porównać oba sprzęty przed zakupem.

