OnePlus Nord CE 2 5G zadebiutuje już w lutym. Zapowiada się smartfon z bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości

Według najnowszych informacji debiut OnePlus Nord CE 2 5G ma mieć miejsce już 11 lutego, czyli kilka dni po premierze flagowej serii Samsung Galaxy S22. Smartfon ze średniej półki cenowej ma szansę zyskać miano godnego następcy modelu OnePlus Nord CE 5G, który przyciągał rozbudowaną nakładką Oxygen OS 11, wygodą użytkowania, skutecznym czytnikiem linii papilarnych oraz obsługą sieci 5G. Według przecieków sprzęt zostanie wyceniony na kwotę 299 zł, jednak typuję, iż w polskich sklepach znajdziemy go w cenie nieco niższej niż 1500 zł. Patrząc na specyfikację techniczną, trzeba powiedzieć jasno, że stosunek ceny do jakości wypada tutaj całkiem rozsądnie. Sprawdźmy zmiany, jakie zaszły względem modelu z zeszłego roku.

Rendery udostępnione przez serwis 91Mobiles zdradzają wizualną stronę OnePlus Nord CE 2 5G, która jest dość zachowawcza. Niemniej, sprzęt prezentuje się schludnie i może podobać się przeciwnikom wszelkiej maści ekstrawagancji. O tym, czy wygląd smartfona okaże się w 100% trafny, przekonamy się już 11 lutego, gdyż wtedy też najpewniej będzie miała miejsce jego premiera. Model oznaczony nazwą kodową Ivan ma otrzymać 6,4-calowy panel AMOLED, który wyświetla obraz w częstotliwości 90 Hz. To rozsądna konfiguracja, która usatysfakcjonuje lwią część klientów wybierających sprzęt ze średniej półki cenowej.

Fot. 91Mobiles.

Za wydajność smartfona będzie odpowiadać chipset MediaTek Dimensity 900, 8 lub 12 GB RAM oraz do 256 GB pamięci na dane użytkownika. Możemy liczyć także na szybsze ładowanie mocą 65 W. Na polu możliwości fotografii nie spodziewamy się większych zmian w odniesieniu do OnePlus Nord CE 5G. Najprawdopodobniej otrzymamy więc 64 MP jednostkę główną, 8 MP ultraszeroki kąt i 2 MP obiektyw do zdjęć makro. To rozsądny wybór, natomiast OnePlus mógłby nieco dopracować software’ową warstwę obsługi aparatu. Niektóre ujęcia aż proszą się o optymalizację parametrów, z którą konkurencja radzi sobie lepiej.

Źródło: XDA-Developers, 91 Mobiles, Max Jambor