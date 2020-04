Obcy: Izolacja na Steamie za 7 złotych! Promocja nie potrwa długo

Gra pt. Alien: Isolation uważana jest za jedną z najlepszych w serii Obcy. Dlatego też tak dobrą wiadomością jest fakt, iż wydawnictwo SEGA oferuje aktualnie ów survival horror za śmieszną wręcz cenę siedmiu złotych. Oznacza to, że cena na Steamie spadła aż o 95%. To zdecydowanie oferta, której nie można przegapić, a więc nie wolno też zwlekać, bo potrwa do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Przecena dotyczy nie tylko podstawowej wersji gry, ale także całej kolekcji Alien: Isolation, przepustki sezonowej czy poszczególnych dodatków. W popularnym serwisie agregującym oceny Metacritic, wersja na PC otrzymała bardzo wysokie oceny zarówno od recenzentów (81/100) jak i od graczy 8,5/10) co nie zdarza się często. Link do promocji znajdziecie poniżej.

W grze Alien: Isolation wcielamy się w rolę Amandy – córki głównej bohaterki filmowej tetralogii, oficer Ellen Ripley. Akcja toczy się w 15 lat po wydarzeniach, znanych z pierwszej części filmu. Nasza protegowana wyrusza na poszukiwanie czarnej skrzynki frachtowca Nostromo, na którym doszło do pierwszego spotkania z Obcymi. Jej celem jest poznanie całej prawdy i ustalenie, co tak naprawdę stało się z jej matką. W tej niebezpiecznej misji Amanda może liczyć na wsparcie kilkuosobowej załogi stacji handlowej Sevastopol, zaś relacje między ludźmi, stojącymi w obliczu śmiertelnego zagrożenia stanowią istotną część fabuły.

W przeciwieństwie do przepełnionych akcją wcześniejszych produkcji z Obcym w roli głównej, autorzy Alien: Isolation powracają do korzeni gatunku, jakim jest survival horror, kładąc nacisk na niesamowity klimat i wszechobecne poczucie zagrożenia, towarzyszące nam podczas przemierzania pozornie opuszczonego statku. Naszym tropem podąża bowiem śmiertelny wróg, wyposażony w specjalny system zmysłów: wzroku, słuchu i zapachu. Ksenomorfa jednak nie możemy w żaden sposób zgładzić, a najlepszymi sposobami na przetrwanie są: ucieczka, odwrócenie uwagi przeciwnika, chwilowe odstraszenie i umiejętne korzystanie z kryjówek.

