NVIDIA GeForce RTX 4080 - możliwe problemy z dostępnością karty. AMD szykuje za to spore zapasy Radeonów RX 7900 XTX / XT

Mimo, że boom kryptowalutowy jest już dawno za nami, to niestety czasy trudno dostępnych kart graficznych nadal nie minęły. Okazuje się, że jeśli gracze lub entuzjaści zdecydują się na zakup nowiutkiego GeForce'a RTX 4080 (nawet pomimo bardzo wysokiej ceny), to może spotkać ich niemiła niespodzianka. Jak donosi youtuber Moore's Law Is Dead, Zieloni przygotowali bardzo niewielkie zapasy świeżego modelu z generacji Ada Lovelace.

Przy odrobinie szczęścia nabycie GeForce'a RTX 4080 może być możliwe, jednak znacznie większa szansa na to ma pojawić się w przyszłym roku. To z pewnością niezła okazja dla AMD. Czerwoni podobno solidnie przygotowali się na premierę kart RDNA 3 i już w grudniu możemy liczyć na sporo dostaw układów Radeon RX 7900 XTX.

Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby NVIDIA przygotowywała znacznie mniej jednostek RTX 4080 od RTX 4090. Kolejne informacje w tej sprawie nie powinny więc dziwić. Jedno źródło wspomina, że ​​w tym roku może nie być już kolejnych dostaw kart graficznych NVIDII. Kolejne źródło twierdzi, że początkowe zapasy RTX-a 4080 są "mniej więcej o połowę" mniejsze niż w przypadku RTX-a 4090. Jeszcze inne źródło mówi nawet wprost, że ​​podaż nowej karty Zielonych jest "śmieszna" i nieporównywalnie mniejsza względem premier układów poprzednich generacji. Mimo wszystko jednak sytuacja raczej nie będzie tak zła jak w czasie wysokiej popularności kryptowalut - wtedy na drodze do zakupu wymarzonej jednostki stali głównie górnicy. Przy odrobinie szczęścia nabycie GeForce'a RTX 4080 będzie więc możliwe, choć znacznie większa szansa na to ma pojawić się w przyszłym roku.

GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XT GeForce RTX 4090 Radeon RX 7900 XTX Architektura Ada Lovelace RDNA 3 Ada Lovelace RDNA 3 Układ graficzny AD103 NAVI 31 AD102 NAVI 31 Litografia TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) Liczba tranzystorów 45,9 mld 58 mld 76,3 mld 58 mld Powierzchnia 378,6 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² 608 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² Bloki SM / CU 76 84 128 96 Jednostki SP 9728 5376 16384 6144 Jednostki ROP 112 192 176 192 Jednostki TMU 304 336 512 384 Jednostki RT 76 84 128 96 Jednostki Tensor / AI 304 168 512 192 Moc FP32 49 TFLOPS 52 TFLOPS 82,6 TFLOPS 61 TFLOPS Taktowanie bazowe 2210 MHz 1500 MHz 2230 MHz 1900 MHz Taktowanie Game - 2000 MHz - 2300 MHz Taktowanie Boost 2505 MHz 2400 MHz 2520 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X

22.5 Gbps 20 GB GDDR6

20 Gbps 24 GB GDDR6X

21 Gbps 24 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala 256-bit 320-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 720 GB/s 800 GB/s 1008 GB/s 960 GB/s Infinity Cache - 80 MB - 96 MB Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Techniki upscalingu DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 TDP 320 W 300 W 450 W 355 W Cena (oficjalna) 1199 USD 899 USD 1599 USD 999 USD Data premiery 16 listopada 2022 13 grudnia 2022 12 października 2022 13 grudnia 2022

Kiepska dostępność nowego modelu Ada Lovelace z pewnością będzie szansą dla AMD. Czerwoni podobno solidnie przygotowali się na premierę kart RDNA 3 i już w grudniu możemy liczyć na sporo dostaw układów Radeon RX 7900 XTX. Co ciekawe, wiele z tych kart nich otrzymać referencyjny system chłodzenia, co może sugerować, że autorskie jednostki nie będą stanowić zdecydowanej większości. Ogólnie możemy się spodziewać, że nowych Radeonów RX 7900 XTX / XT będzie nieco więcej niż GeForce'ów RTX 4090, co jest niezłym prognostykiem. Wygląda więc na to, że z zakupem high-endowej grafiki warto poczekać do połowy grudnia, jednak warto pamiętać, że niniejsze doniesienia są nieoficjalne i mimo wszystko należy je potraktować z przymrużeniem oka.

