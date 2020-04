Hyperbook NH5 ZEN - laptop z desktopowymi układami Ryzen 3000

Hyperbook wprowadza do oferty laptopy wyposażone w najnowsze procesory desktopowe (wymienne, na podstawce AM4) AMD Ryzen serii 3000. Użytkownicy mają możliwość wyboru spośród trzech propozycji procesorów, ale nie wykluczone, że ta lista zostanie wkrótce wydłużona. Są nimi modele: Ryzen 5 3600, który oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, Ryzen 7 3700X wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków oraz Ryzen 9 3900 posiadający 12 rdzeni i 24 wątki. Całość może być wspomagana jedną z trzech kart graficznych – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070. Ceny poszczególnych wariantów znajdziecie poniżej. Niewykluczone, iż w późniejszym czasie pojawi się także wariant wykorzystujący 16-rdzeniowy oraz 32-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 3950X, tym bardziej że sprzęt jest z nim kompatybilny.

Hyperbook NH5 ZEN to najnowsza propozycja laptopów z desktopowymi układami AMD Ryzen 3000. Producent umożliwia równeiż szeroką personalizację innych podzespołów jak pamięć RAM, karta graficzna, dysk itd.

Co typowe dla marki Hyperbook klient może skonfigurować laptop według własnych potrzeb, a więc do 64 GB pamięci RAM i do trzech dysków twardych lub SSD (2x SSD M.2, 1x SATAIII). Dla graczy przygotowano również możliwość wyboru karty sieciowej Killer AX 1650, dzięki której nie będą się martwić o spadki transferów danych podczas rozgrywki online. Hyperbook zadbał również o obecność funkcji takich jak matryca o częstotliwości odświeżania na poziomie 120Hz, wsparcie dla technologii Virtual Reality i Mixed Reality oraz szyfrowanie TPM.

Specyfikacja laptopa Hyperbook NH5 ZEN:

Ekran: 15.6” FHD 120Hz Matowy IPS

Procesor: AMD Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3900

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB, RTX 2060 6 GB, RTX 2070 8 GB

Pamięć RAM: Dwa banki pamięci DDR4. Obsługa do 64 GB DDR4 2666 MHz

Dysk twardy: 1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm, 2 porty M.2 na dysk SSD (1 x SSD M.2 SATA lub 2 x SSD M.2 NVMe)

Klawiatura i touchpad: Membranowa z wydzielonym blokiem numerycznym oraz podświetleniem.

Audio: Technologia High Definition Audio, Wbudowany mikrofon i dwa głośniki, Sound Blaster Cinema 5

Porty I/O: 1x USB 2.0 (Typ A), 1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A), 1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A), 1x DisplayPort 1.4 przez USB 3.2 Gen 2 (Typ C), 1x Mini DP 1.4 , 1x HDMI z HDCP, 1x 2w1 Audio Jack, 1x wejście mikrofon, 1x RJ-45 LAN

Czytnik kart: MicroSD

Thunderbolt 3: Nie

Komunikacja: Wbudowany moduł LAN 10/100/1000Mb, Moduł WiFi/Bluetooth na złączu M.2, Wbudowana kamera internetowa

Bateria i zasilanie: Zasilacz 19.5V, 9.23A, 180W, Bateria Litowo-Jonowa 62WH, Czas pracy: do 120 min.

Dodatkowe technologie: FlexiCharger wspierająca żywotność baterii, Windows Mixed Reality

System operacyjny: Windows 10 Home/Pro

Wymiary: 361 x 258 x 32.5 mm

Waga: 2,7 kg z baterią

Warto również wspomnieć, iż pokrywa laptopa została wykonana z aluminium co z pewnością wpłynie na jej trwałość i podnosi walory estetyczne. Poniżej już obiecane ceny wybranych modeli. Na stronie sklepu producenta znajdują się wszelkie możliwe konfiguracje.

Hyperbook NH5 Zen - GTX 1660Ti - AMD Ryzen 5 3600 - 8 GB RAM - 4 699 zł

Hyperbook NH5 Zen - GTX 1660Ti - AMD Ryzen 7 3700x - 8 GB RAM - 5 299 zł

Hyperbook NH5 Zen - GTX 1660Ti - AMD Ryzen 9 3900 - 8 GB RAM - 5 999 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2060 - AMD Ryzen 5 3600 - 8 GB RAM - 4 999 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2060 - AMD Ryzen 7 3700x - 8 GB RAM - 5 599 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2060 - AMD Ryzen 9 3900 - 8 GB RAM - 6 299 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2070 - AMD Ryzen 5 3600 - 8 GB RAM - 5 699 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2070 - AMD Ryzen 7 3700x - 8 GB RAM - 6 299 zł

Hyperbook NH5 Zen - RTX 2070 - AMD Ryzen 9 3900 - 8 GB RAM - 6 999 zł

Wkrótce na łamach PurePC pojawi się test prezentowanego Hyperbooka, wyposażonego w 12-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 3900 - jesteśmy już bardzo ciekawi, jak maszyna poradzi sobie z nowej procedurze testowej przygotowanej z myślą o mobilnych stacjach roboczych.

Źródło: Hyperbook