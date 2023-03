Niższe ceny na dyski SSD, monitory i karty graficzne GeForce RTX. Taniej kupisz też komputery i notebooki

Wiosna to dobry czas na zmiany, więc może warto zacząć je od wymiany starego sprzętu na nowy? W x-komie znajdziesz dużo okazji, aby to zrobić i przy tym sporo zaoszczędzić. Masę sprzętów znalazło się np. w wielkiej wyprzedaży, gdzie ceny zostały obniżone nawet o 61%. To jednak nie koniec. Oprócz tego możesz skorzystać z promocji na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, inteligentne produkty od marki Govee oraz komputery G4M3R. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej. Tylko pamiętaj, że czas i liczba produktów w promocji są ograniczone.

Niższe ceny na dyski SSD, monitory, drukarki, myszki i karty graficzne GeForce RTX. Taniej kupisz też komputery desktopowe i notebooki

Aby skorzystać ze zniżki wystarczy dodać do koszyka produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: czysty-zysk i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 2.04.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 239 → 219 złotych

Przecena: 939 → 799 złotych

Przecena: 5499 → 5099 złotych

Przecena: 159 → 99 złotych

Przecena: 4199 → 3499 złotych

Przecena: 849 → 749 złotych

Przecena: 5599 → 4499 złotych

Przecena: 4999 → 4199 złotych

Przecena: 469 → 419 złotych

RTX week z rabatami do 200 zl

Kolejna promocja nosi nazwę RTX week, a to oznacza nic innego, jak to, że przez 7 dni możesz skorzystać z rabatów na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX. Teraz w x-komie możesz kupić je z rabatem wynoszącym do 200 zł. Skorzystaj z promocji i graj na najwyższym poziomie dzięki kartom NVIDIA GeForce RTX. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: geforce-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 28.03.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk zostaniesz poinformowany Cię w koszyku.

Przecena: 2999 → 2799 złotych

Przecena: 2049 → 1899 złotych

Przecena: 1729 → 1619 złotych

Przecena: 6399 → 5899 złotych

Promocja Govee z rabatami do 36%

Kolejna promocja obowiązuje tylko w aplikacji x-kom, a dotyczy inteligentnych produktów marki Govee. Jeśli chcesz np. wprowadzić trochę efektowanego światła do swojego domu, to wśród propozycji od Govee z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Okazja jest idealna, bo teraz w aplikacji x-kom na wiele produktów tej marki obowiązuje rabat wynoszący do 36%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt, aktywować kod rabatowy: govee-rabat i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje tylko w aplikacji od 23 do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może kupić maksymalnie 3 sztuki produktu objętego promocją.

Przecena: 169 → 119 złotych

Przecena: 139 → 89 złotych

Przecena: 259 → 185 złotych

Kup G4M3R-a z rabatem do 1450 zł

Komputery G4M3R to gwarancja wysokiej klasy i doskonale dopasowanych komponentów. To także autorski układ chłodzenia, który zapewnia wysoką kulturę pracy i maksymalną wydajność. Jeśli od dawna marzysz o zakupie takiego kultowego G4M3R-a, to ta promocja jest dla Ciebie. Tylko teraz wybrane komputery G4M3R z Intel Core 13. generacji kupisz nawet o 1450 zł taniej. Zatem dość wymówek – czas na zmianę.Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: g4m3r-rabat i dokończyć składanie zamówienia. Promocja trwa do 9 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Każda osoba może kupić tylko 1 sztukę produktu.

Desktop x-kom ELEMENT PLUS i3 w obniżonej cenie

Na koniec jeszcze jedna desktopowa promocja. Ty razem chodzi o model x-kom ELEMENT PLUS i3-12100F/16GB/1TB/GTX1650/W11x, który teraz można zakupić o 750 zł taniej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: rabat-750 i dokończyć składanie zamówienia.

Źródło: x-kom