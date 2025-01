Nitro Blaze 8 i Blaze 11 - nowe handheldy do gier od Acera. AMD Ryzen 7 8840HS, duże ekrany IPS oraz odłączane kontrolery

Targi IFA 2024, które odbyły się w pierwszej połowie września 2024 roku, przyniosły za sobą zapowiedź pierwszego handhelda do gier od marki Acer. Tajwańska firma przedstawiła model Nitro Blaze 7, który nie tylko nigdy nie wkroczył na rynek, ale i okazał się modelem z końcówki 2023 roku w przebraniu (mowa o Terrans Force Handle 5). Zaczęły się targi CES 2025, a przedsiębiorstwo pokazało kolejne dwa urządzenia z tej serii. Tym razem znamy jednak ceny i przybliżoną datę premiery.

Firma Acer po raz drugi próbuje wkroczyć na rynek handheldów do gier - tym razem na poważnie. Po niewydanym Nitro Blaze 7 przyszedł czas na modele Blaze 8 i Blaze 11. Wydajność sprzed kilku lat i... dość wysokie ceny.



Acer Nitro Blaze 11

Dość trudno jest zrozumieć poczynania firmy Acer. Pierwszy handheld do gier tego producenta, czyli Nitro Blaze 7, jak już wspomniano był tylko chińskim modelem pod inną nazwą i na dodatek do tej pory nie pojawił się w sprzedaży. Teraz marka zapowiedziała następne nowości, natomiast ich wydajność będzie identyczna, jak handheldów z 2023 roku. Problem w tym, że dziś model Lenovo Legion Go, który ma bardzo zbliżoną specyfikację do Acera Nitro Blaze 8, można bez problemu kupić za ok. 2799 zł. W 2025 roku swój debiut będą miały wydajniejsze handheldy z układem graficznym AMD Radeon 890M (16 CU, obecny w chipie AMD Ryzen AI 9 HX 370). Propozycja od Acera nie jest zła sama w sobie, ale nieco spóźniona i źle wyceniona.

Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) Procesor AMD Ryzen 7 8840HS (Hawk Point, Zen 4, TSMC 4nm FinFET)

8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU, 2,7 GHz, RDNA 3) NPU Do 16 TOPS Możliwości AI Do 39 TOPS Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (7500 MT/s) Nośnik danych Do 2 TB M.2 PCIe Gen 4 NVMe SSD Wyświetlacz 8,8" 2560 x 1600 px, IPS (144 Hz)

500 nitów, 10-punktowy dotyk, 97% DCI-P3, AMD FreeSync Premium 10,95" 2560 x 1600 px, IPS (120 Hz)

500 nitów 10-punktowy dotyk, 98% DCI-P3, 6 ms Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 typu A

1 x USB 3.2 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB4 typu C (40 Gb/s)

1 x Slot na karty micro SD Akumulator 55 Wh, litowo-polimerowy Moc ładowania 65 W 100 W Wymiary i waga 305 x 134 x 22 mm / 720 g 364 x 171 x 15,9 mm / 1050 g System operacyjny Windows 11 Home Głośniki 2 x 2 W (DTS:X) Kamera przednia Tak Dostępność 2 kwartał 2025 roku Gratis 3-miesięczny abonament PC Game Pass Dodatkowe informacje Drążki oparte o czujniki z efektem Halla Cena MSRP 999 euro 1199 euro

Z omawianej dwójki bardziej wyróżnia się Acer Nitro Blaze 11, gdyż może on liczyć na wyciągane kontrolery i podstawkę. Z kolei oba modele zostały wyposażone w gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, co powinno umożliwić im długą, bezawaryjną pracę. Przy zakupie otrzymamy także 3-miesięczny abonament PC Game Pass. Jeżeli mimo wszystko jesteśmy zainteresowani nowościami od Acera, to warto poczekać na obniżkę cen, gdyż w obecnych kwotach można nabyć nieco lepsze urządzenia.



Acer Nitro Blaze 8

Źródło: Acer