Netflix: filmowe i serialowe premiery na 6 - 12 kwietnia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Kod 8

Opis: W świecie, w którym ludzie ze „specjalnymi” zdolnościami są ściśle kontrolowani i żyją w ubóstwie, młody bohater, Conner Reed, stara się opłacić leczenie swojej chorej matki.

Występują: Robbie Amell, Stephen Amell, Sung Kang

Światowa data premiery: 6 grudnia 2019

W Netflix od: 11 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Code 8

Gatunek: Sci-fi, Akcja, Kryminał, Thriller, Dramat

Kraj produkcji: Kanada, Wielka Brytania, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: 6,1

Strona produkcji: Brak

Włamanie

Opis: Matka daje popalić włamywaczom, którzy porwali jej dzieci i zamknęli się z nimi w domu, przypominającym nowoczesną fortecę.

Występują: Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral

Światowa data premiery: 11 maja 2018

W Netflix od: 11 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Breaking In

Gatunek: Akcja, Kryminał, Dramat

Kraj produkcji: USA, Japonia

Ocena na portalu IMDb: 5,4

Ocena na portalu Filmweb: 5,4

Strona produkcji: Brak

Czas łowów

Opis: Trzech przestępców planuje skok, który pozwoli im zamienić dystopijny świat na raj na ziemi. Nie wiedzą, że ściągną tym na siebie uwagę bezwzględnego zabójcy.

Występują: Lee Je-hoon,Ahn Jae-hong,Choi Woo-shik

Światowa data premiery: 10 kwietnia 2020

W Netflix od: 10 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Sanyangeui sigan

Gatunek: Kryminał, Dramat, Sci-Fi

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: 6,0

Strona produkcji: klik

Tigertail

Opis: Mężczyzna wspomina dawno utraconą miłość i swoją podróż z Tajwanu do Ameryki. Jednocześnie próbuje naprawić relację z córką.

Występują: Christine Ko, Fiona Fu, Joan Chen

Światowa data premiery: 10 kwietnia 2020

W Netflix od: 10 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Tigertail

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Elizabeth

Opis: Anglia przeżywa kryzys związany z podziałami religijnymi. Młodziutka Elżbieta, córka Anny Boleyn, jest protestantką. Nie chcąc oddawać władzy, postanawia nie wychodzić za mąż.

Występują: Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson

Światowa data premiery: 8 września 1998

W Netflix od: 10 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Elizabeth

Gatunek: Biograficzny, Kostiumowy, Dramat historyczny

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 7,5

Strona produkcji: Brak

Il Processo: Sezon 1

Opis: Morderstwo nastolatki uderza w prokurator powiązaną z ofiarą, prawnika poszukującego przełomowej sprawy i podejrzaną, która utrzymuje, że jest niewinna.

Występują: Vittoria Puccini, Francesco Scianna, Camilla Filippi

Światowa data premiery: 29 listopada 2019

W Netflix od: 11 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Il Processo: Sezon 1

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 6 - 12 kwietnia 2020:

6 kwietnia 2020:

Big Show i jego Show

Mroczna wieża



7 kwietnia 2020:

Terrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3



9 kwietnia 2020:

Hi Score Girl: Sezon 2



10 kwietnia 2020:

Il Processo: Sezon 1

Czas łowów

Brwes Brothers

Tigertail

Pokochaj, poślub, powtórz

Szkolne życie

Turniej główny

Ekscentrycy w LA

Idol z piekła rodem

American Pie: Zjazd absolwentów

Pożegnanie z Afryką

Dziewczyny z drużyny 2

Dziewczyny z drużyny 4

Dziewczyny z drużyny 5

Błękitna fala

Elizabeth

Mumia

Mumia powraca

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

Czerwony smok

Szczęki 2

Szczęki 3

Szczęki 4: Zemsta

Król Skorpion

Przyjęty

Klub winowajców

Pradawny ląd

Hannibal

Joe Black

Dr Martin



11 kwietnia 2020:

Włamanie

Kod 8



Źródło: Netflix