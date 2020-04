Netflix: filmowe i serialowe premiery na 27 kwietnia - 3 maja 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Kierunek: Noc - Sezon 1

Opis: Pasażerowie i załoga porwanego nocnego samolotu próbują prześcignąć słońce, gdy tajemnicze kosmiczne zjawisko sprowadza na świat kataklizm.

Występują: Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti

Światowa data premiery: 1 maja 2020

W Netflix od: 1 maja 2020

Tytuł oryginalny: Into the Night

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Belgia

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Groźne kłamstwa

Opis: Opiekunka bez grosza nieoczekiwanie dziedziczy posiadłość swojego pacjenta. Szybko jednak zostaje wciągnięta w zabójczą sieć kłamstw i podejrzeń.

Występują: Camila Mendes, Jessie T. Usher, Jamie Chung

Światowa data premiery: 30 kwietnia 2020

W Netflix od: 30 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Dangerous Lies

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Cały dzień i noc

Opis: Odsiadujący dożywocie młody mężczyzna rozmyśla o ludziach, okolicznościach i systemie, który skierował go na przestępczą ścieżkę.

Występują: Jeffrey Wright, Ashton Sanders, Regina Taylor

Światowa data premiery: 1 maja 2020

W Netflix od: 1 maja 2020

Tytuł oryginalny: All Day and a Night

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Diuna

Opis: Młody książę przybywa na pustynną planetę Arrakis będącą jedynym źródłem cennego melanżu. Wkrótce ucieka w głąb pustyni, by uchronić się przed śmiercią z rąk zamachowców.

Występują: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis

Światowa data premiery: 14 grudnia 1984

W Netflix od: 1 maja 2020

Tytuł oryginalny: Dune

Gatunek: Sci-Fi, Przygodowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Strona produkcji: Brak

Colony - Sezon 3

Opis: W odciętym od świata Los Angeles, które zostało zaatakowane przez obce siły, były agent FBI i jego żona robią wszystko, aby znaleźć zaginionego syna.

Występują: Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson

Światowa data premiery: 2 maja 2018

W Netflix od: 2 maja 2020

Tytuł oryginalny: Colony

Gatunek: Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Strona produkcji: klik

Zajęcia pozalekcyjne - Sezon 1

Opis: Świat prymusa, który wplątał się w niebezpieczną działalność przestępczą, staje na głowie, gdy koleżanka z klasy zaczyna interesować się jego podwójnym życiem.

Występują: Kim Dong-hee, Jung Da-bin, Park Ju-hyun

Światowa data premiery: 29 kwietnia 2020

W Netflix od: 29 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Extracurricular

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Korea Południowa

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 27 kwietnia - 3 maja 2020:

27 kwietnia 2020:

Jeszcze nigdy…

Mamma Mia! Here We Go Again



28 kwietnia 2020:

Bez litości 2



29 kwietnia 2020:

Slender Man

W kuchni z Nadiyą

Zajęcia pozalekcyjne

Trzy metry nad niebem

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown

A Secret Love



30 kwietnia 2020:

The Quake. Trzęsienie ziemi

The Victims’ Game

The Forest of Love: Deep Cut

Zakochany bogacz

Groźne kłamstwa

Drifting Dragons



1 maja 2020:

Bajecznie bogaci Azjaci

Bez szans

Cały dzień i noc

Casi Feliz

Cop Out: Fujary na tropie

Człowiek niedźwiedź

Diuna

Hollywood -Sezon 1

Kierunek: Noc - Sezon 1

Medici - Sezon 3

Rejs w nieznane

Śmiertelna pułapka

Uwolnienie

Więcej niż myślisz

Zgwałcona Miss Świata

O krok od szczęścia

Złość

Mrs. Serial Killer



2 maja 2020:

Colony - Sezon 3



Źródło: Netflix