Netflix: filmowe i serialowe premiery na 18 - 24 maja 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Control Z: Sezon 1

Opis: Gdy tajemniczy haker zaczyna ujawniać najbardziej intymne sekrety uczniów w całej szkole, bystra samotniczka Sofía rozpoczyna walkę z czasem, by odkryć jego tożsamość.

Występują: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan

Światowa data premiery: 2 stycznia 2020

W Netflix od: 22 maja 2020

Tytuł oryginalny: Control Z

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Meksyk

Ocena na portalu IMDb: 6,8

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Dynastia: Sezon 3

Opis: Wielki powrót słynnej telenoweli, która przyciągnęła przed ekrany tysiące widzów. Zobacz, jak rodziny Carringtonów i Colbych toczą walkę o fortunę i swoje dzieci.

Występują: Elizabeth Gillies, Grant Show, Rafael De La Fuente

Światowa data premiery: 11 października 2019

W Netflix od: 23 maja 2020

Tytuł oryginalny: Dynasty

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,3

Ocena na portalu Filmweb: 7,4

Strona produkcji: klik

Betaal: Sezon 1

Opis: Urzędnicy zatrudnieni do wysiedlenia wioski, przez którą ma przebiegać nowa autostrada, uwalniają starą klątwę oraz armię brytyjskich żołnierzy-zombie.

Występują: Viineet Kumar, Aahana Kumra, Suchitra Pillai

Światowa data premiery: 24 maja 2020

W Netflix od: 24 maja 2020

Tytuł oryginalny: Betaal

Gatunek: Akcja, Horror, Thriller

Kraj produkcji: Indie

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Chłopaki z baraków: Sezon 2

Opis: Ci łajdacy zawsze byli nieco przerysowani, ale teraz chłopaki z Nowej Szkocji dosłownie stali się kreskówką.

Występują: Mike Smith, John Paul Tremblay, Robb Wells

Światowa data premiery: 22 maja 2020

W Netflix od: 22 maja 2020

Tytuł oryginalny: Trailer Park Boys: The Animated Series

Gatunek: Komedia, Animacja dla dorosłych

Kraj produkcji: Kanada

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Strona produkcji: klik

Historia w pytaniach i odpowiedziach: Sezon 1

Opis: Historie przełomów naukowych, ruchów społecznych i odkryć, które zmieniły świat, opowiedziane w przystępny sposób za pomocą infografik i archiwalnych materiałów.

Występują: -

Światowa data premiery: 22 maja 2020

W Netflix od: 22 maja 2020

Tytuł oryginalny: History 101

Gatunek: Historyczny

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Źródło: Netflix