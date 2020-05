Netflix: filmowe i serialowe premiery na 11 - 17 maja 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Z każdym dniem na Netfliksie przybywa premier. Tym razem sprawdzamy co przyniesie tydzień 11 - 17 maja 2020 na platformie Netflix.

White Lines: Sezon 1

Opis: Zoe Walker porzuca swoje spokojne życie i wyrusza na Ibizę, by dowiedzieć się, co spotkało jej brata. Tam szybko wkracza na dekadencką — i niebezpieczną — ścieżkę.

Występują: Laura Haddock, Nuno Lopes, Marta Milans

Światowa data premiery: 15 maja 2020

W Netflix od: 15 maja 2020

Tytuł oryginalny: White Lines

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Zakładnik: Sezon 1

Opis: Bezrobotny 57-latek Alain Delambre przyjmuje atrakcyjną ofertę pracy, ale sytuacja staje się nieprzyjemna, gdy zdaje sobie sprawę, że jest tylko pionkiem w okrutnej grze.

Występują: Eric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz

Światowa data premiery: 16 kwietnia 2020

W Netflix od: 15 maja 2020

Tytuł oryginalny: Dérapages

Gatunek: Dramat, Thriller

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Osądzeni przez media: Sezon 1

Opis: Serial przygląda się najbardziej wstrząsającym procesom sądowym wszech czasów, skupiając się na tym, w jaki sposób media mogły wpłynąć na wydany wyrok.

Występują: -

Światowa data premiery: 11 maja 2020

W Netflix od: 11 maja 2020

Tytuł oryginalny: Trial by Media

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Opis: Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.

Występują: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier

Światowa data premiery: 14 maja 2018

W Netflix od: 15 maja 2020

Tytuł oryginalny: BlacKkKlansman

Gatunek: Biograficzny, Dramat, Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,9

Strona produkcji: Brak

Human Nature

Opis: OD naukowych przęłomów do granic moralności - ten dokument przedstawia najnowsze odkrycie w dziedzinie inżynierii generycznej zwanej metodą CRISPR.

Występują: Jennifer Doudna, George Church, Alta Charo

Światowa data premiery: 12 marca 2020

W Netflix od: 15 maja 2020

Tytuł oryginalny: Human Nature

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,4

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: Brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 11 - 17 maja 2020:

11 maja 2020:

Życzymy udanej jazdy: Psychodeliczne przygody

Osądzeni przez media: Sezon 1



12 maja 2020:

Tru: Bajkowe opowieści

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny



13 maja 2020:

Niewłaściwa Missy



15 maja 2020:

Human Nature

Biała jak śnieg

Partacze

White Lines: Sezon 1

Magik wśród ludzi: Sezon 3

Zakładnik: Sezon 1

Kocham cię, głuptasie

She-Ra i księżniczki mocy: Sezon 5

Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Portret



16 maja 2020:

Królowa i konkwistador



17 maja 2020:



Źródło: Netflix