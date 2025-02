Navitel R35 - budżetowy wideorejestrator, który zadowoli większość kierowców. Ekran IPS, nagrywanie w Full HD i USB typu C

Przedsiębiorstwo Navitel wprowadziło do sprzedaży kilka nowych modeli wideorejestratorów, a jedną z ciekawszych i przy okazji przystępnych cenowo propozycji jest wariant R35. Może nam on zaoferować nagrywanie naszej trasy w rozdzielczości Full HD, a przy tym otrzymujemy podgląd materiału wideo na wbudowanym wyświetlaczu z matrycą IPS. Wszystkimi nagraniami będziemy zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji Navitel DVR Center.

Navitel R35 to nowy model wideorejestratora w ofercie znanego producenta. W całkiem korzystnej cenie oferuje nam nagrywanie wideo w 1080p, a przy tym urządzenie korzysta z portu USB typu C - co wcale nie jest standardem w omawianej półce cenowej.

Już na starcie można jeszcze raz wspomnieć o tym, że Navitel R35 korzysta ze złącza USB typu C. Często nawet dużo droższe wideorejestratory nadal zmuszają nas do używania przestarzałych portów, jak choćby microUSB - na tym polu propozycja od Navitela wypada więc bardzo dobrze. Za jakość nagrań w tym modelu odpowiada sensor GC2053, który umożliwi rejestrowanie wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli przy 30 kl/s. Kąt widzenia jest dość przyzwoity, wszak wynosi 135 stopni. Na dodatek możemy skorzystać z ekranu o przekątnej 1,47 cala, który wykorzystuje do działania panel IPS o rozdzielczości 320 x 172 piksele. Znajdą się na nim informacje dotyczące "statusu mikrofonu, Wi-Fi, karty microSD i bieżącego czasu".

Navitel R35 Sensor GC2053 Rozdzielczość nagrywania 1920 x 1080 px (Full HD) Nagrywanie wideo 1080p w 30kl/s Kąt widzenia kamery 135 stopni Wyświetlacz 1,47" 320 x 172 px, IPS Kompatybilność z kamerą tylną Nie Łączność Wi-Fi, GPS Złącza i sloty USB typu C, slot na karty microSD (do 128 GB) Tryb parkingowy Tak Tryb WDR Nie Dodatkowe informacje Auto-Start, G-Sensor, Zarządzanie przez Navitel DVR Center, Długość przewodu ładowarki - 330 cm Format wideo / zdjęć MOV (H.264) / JPG Cena 199 zł

Nagrane materiały są zapisywane w standardzie kompresji wideo H.264. Jeśli zaś chodzi o karty pamięci microSD, to możemy wykorzystać maksymalnie 128 GB model. Na pokładzie znalazł się czujnik wstrząsów, który ma pomóc w odpowiednim zabezpieczeniu materiału wideo w trakcie nieoczekiwanego zdarzenia (np. kiedy dojdzie do kolizji lub wypadku). Nagraniami możemy zarządzać przy pomocy aplikacji na systemy Android i iOS o nazwie Navitel DVR Center. Navitel R35 już trafił na rynek i jest oferowany w kwocie 199 zł.

Źródło: Navitel