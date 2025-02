MSI MAG 273QP X24 - Nowy monitor QD-OLED dla graczy, który ma być tańszy od modelu MSI MAG 271QPX

W tym roku firma MSI zapowiedziała trzy nowe monitory z serii MPG, które wykorzystują najnowszą, 4. generację paneli QD-OLED oraz są wyposażone w porty DisplayPort 2.1a UHBR20 o znacznie wyższej przepustowości względem DisplayPort 1.4a. Okazuje się, że nie będą to jedyne monitory jakie wejdą w tym roku do sprzedaży. Producent przygotowuje się do wprowadzenia tańszej wersji, będącej jednocześnie następcą modelu MAG 271QPX. To coś dla osób, które nie potrzebują monitora o rozdzielczości 4K.

MSI zaprezentowało kolejny monitor QD-OLED, tym razem model MAG 273QP X24, który ma być tańszą alternatywą dla innych tegorocznych monitorów, przygotowanych przez tajwańską firmę.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 ma oferować 26,5" ekran QD-OLED 3. generacji (panele wykorzystywane w monitorach z 2024 roku), o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz (także ze wsparciem dla VRR). Producent na razie potwierdził, że monitor ten ma być nieco tańszy od modelu MAG 271QPX QD-OLED E2 w momencie jego debiutu sklepowego. Jego premierowa cena wynosiła 3599 złotych, więc nowość z pewnością nie będzie kosztować więcej. Jednocześnie nadal może być droższy niż MAG 271QPX QD-OLED E2 w obecnym stanie (2699 złotych).

Speycifkacja monitora MSI MAG 273QP QD-OLED X24 Matryca QD-OLED Przekątna 26,5" (67,3 cm) Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli Rozmiar plamki 0.2292 mm Błąd deltaE Średni: poniżej 2 pkt Odświeżanie 240 Hz NVIDIA G-SYNC Brak informacji AMD FreeSync FreeSync Premium Pro (Adaptive Sync) Czas reakcji 0,03 ms (GTG) Współczynnik kontrastu ∞:1 Luminacja 250 nitów (SDR)

450 nitów (HDR, typowo, 10% APL)

1000 nitów (HDR, maks., 3% APL) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, ~98,5% DCI-P3, ~99% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4a HUB USB - Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5 - 20° Regulacja obrotu -30 - 30° Regulacja wysokości Do 130 mm Pivot 90° Głośniki - Waga z podstawą 6,7 kg Wymiary z podstawą 610 x 227,9 x 532 mm Gwarancja 3 lata, także na wypalenia matrycy Cena Brak informacji

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 oferuje czas reakcji na poziomie 0.03 ms oraz wsparcie dla Adaptive-Sync (potwierdzono AMD FreeSync Premium Pro, oficjalnego wsparcia dla G-SYNC Compatible nie ogłoszono, ale prawdopodobnie monitor będzie prawidłowo współpracował z kartami NVIDIA GeForce). Pokrycie barw wynosi odpowiednio 100% dla sRGB, 98,5% dla DCI-P3 i około 99% dla Adobe RGB. Wśród złączy znajdziemy wyłącznie dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a oraz gniazdo słuchawkowe Audio-jack 3.5 mm. Sprzęt w celu oszczędności został pozbawiony dodatkowych portów USB typu A. Monitor objęty został także 3-letnią ochroną gwarancyjną, także w przypadku wypaleń matrycy QD-OLED. Dokładna data premiery w sklepach nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: MSI