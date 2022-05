Motorola moto g42 już na horyzoncie. Smartfon otrzyma popularny procesor Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 to chyba najpopularniejsza aktualnie jednostka przeznaczona do smartfonów w cenie ok. 1000 zł. Mimo tego, że zdecydowanie nie jest to najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany układ w swojej klasie, to jednak producenci sięgają po niego często i bardzo chętnie. Być może powodem jest to, że nie oferuje ona drogiego modułu do sieci 5G? Brzmi to dosyć prawdopodobnie. Trzymając się tej retoryki nietrudno dojść do wniosków, że w przyszłości zadebiutuje jeszcze wiele smartfonów z tym procesorem Qualcomma. Kolejny z nich pojawił się już nawet w Geekbenchu. Mowa o Motoroli moto g42, której premiera jest najprawdopodobniej tuż za rogiem.

Motorola moto g42 z pewnością nie będzie idealną propozycja dla tych, którzy szukają oryginalnego urządzenia, jednak jeśli tylko producent zadba o względnie niską cenę możemy otrzymać kolejną atrakcyjną propozycję w średnio-niskim segmencie.

Kolejny budżetowy smartfon Motoroli zdradził swoją specyfikację w popularnym benchmarku i kolejnym razem nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. W środku znajdzie się Qualcomm Snapdragon 680 (4G) wspomagany 4 GB pamięci RAM, choć niewykluczone, że pojawi się również wariant z 6 GB RAM. Poniższy screen niestety nie ujawnia nam wszystkich danych technicznych, jednak zakładając, że model ten będzie następcą smartfona moto g41, mamy pełne prawo oczekiwać ekranu AMOLED oraz systemu Android 12.

Serwis źródłowy podzielił się także grafiką przedstawiającą design urządzenia i... cóż, tutaj także niespodzianek nie ma. Mówimy o typowym dla Motoroli wyglądzie z centralnie umieszczonym otworem na przednią kamerkę oraz znajomą wysepką na potrójny aparat fotograficzny. Z pewnością nie będzie to idealna propozycja dla tych, którzy szukają oryginalnego urządzenia, jednak jeśli tylko producent zadba o względnie niską cenę możemy otrzymać kolejną atrakcyjną propozycję w średnio-niskim segmencie. Pozostaje nam tylko poczekać na więcej szczegółów.

Źródło: MySmartPrice, GSMarena