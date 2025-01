Motorola moto g34 5G - do Polski trafia nowy niedrogi smartfon z układem Qualcomm Snapdragon 695 i systemem Android 14

Motorola moto g34 5G w końcu doczekała się swojej polskiej premiery. Producent ogłosił, że ten niedrogi smartfon trafia dziś (8 stycznia 2024 r.) do sprzedaży i niebawem będzie dostępny w ofercie operatorów sieci telefonicznych. Urządzenie wyróżnia się całkiem niezłą specyfikacją oraz atrakcyjną ceną. Czy mamy zatem do czynienia z nowym hitem niskiej półki? Nie jest to wykluczone, ale najpierw sprawdźmy specyfikację techniczną urządzenia.

Motorola moto g34 5G została wyceniona na 799 zł (wariant 8/128) i już za chwilę pojawi się w ofercie operatorów Orange, Play, Plus oraz T-Mobile.

Motorola moto g34 5G posiada 6,5-calowy ekran IPS, który wyróżnia się odświeżaniem ekranu 120 Hz oraz stosunkowo niską rozdzielczością HD+. Procesor to znany i lubiany Qualcomm Snapdragon 695 oferujący wsparcie dla sieci 5G. Warto wspomnieć, że układ ten trafił na pokład również znacznie wyżej pozycjonowanego modelu moto g84. Mocy obliczeniowej nie powinno zatem zabraknąć. Smartfon posiada 4 lub 8 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Na szczęście ten słabszy wariant nie powinien być u nas dostępny - wg Motoroli do sprzedaży trafia znacznie lepiej zapowiadająca się wersja 8/128 GB.

Motorola moto g34 5G Wyświetlacz 6,5 cala IPS 120 Hz o rozdzielczości HD+ (1600 x 720) Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G Układ graficzny Adreno 619 Pamięć RAM 4 lub 8 GB RAM Pamięć wbudowana 128 GB Aparat przedni 16 MP Aparaty tylne 50 MP (Quad Pixel) + sensor Macro Vision Wymiary i waga 162,7 x 74,6 x 8 mm, 179 g Akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania 18 W System Android 14 Inne głośniki stereo Dolby Atmos, mini-jack 3,5 mm, Kolory szkło akrylowe: Charcoal Black i Ice Blue

skóra wegańska: Ocean Green Cena 8/128 GB - 799 zł

Smartfon Motorola moto g34 5G wyróżnia się także baterią 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania TurboPower 18 W. Do zdjęć posłuży podwójny aparat 50 MP (Quad Pixel) z dodatkowym sensorem 2 MP Macro Vision pozwalającym na wykonywanie szczegółowych zdjęć w trybie makro. Z przodu natomiast ulokowano "oczko" 16 MP. Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res czy złącze mini-jack 3,5 mm. Co istotne, smartfon od razu trafia na rynek z systemem Android 14. W sklepach dostępne będą trzy wersje kolorystyczne smartfona: czarna (Charcoal Black), niebieska (Ice Blue) i morska (Ocean Green, jako jedyna z pleckami ze skóry wegańskiej). Urządzenie zostało wycenione na 799 zł i już za chwilę pojawi się w ofercie operatorów Orange, Play, Plus oraz T-Mobile.

Źródło: Motorola