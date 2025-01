Mortal Kombat 1 - nadchodząca odsłona popularnej serii bijatyk wykorzysta zabezpieczenie Denuvo

Już 19 września, po czteroletniej przerwie, zadebiutuje nowa odsłona popularnej serii bijatyk. Mortal Kombat 1 otworzy nowy rozdział w historii uniwersum, będąc jednocześnie restartem cyklu. Autorzy z NetherRealm Studios regularnie publikują nowe materiały, dzięki czemu poznaliśmy niektóre grywalne postacie, a także tło fabularne. Najnowsze doniesienia zdecydowanie nie spodobają się niektórym graczom PC, ponieważ wydawca ujawnił, że nadchodzący tytuł wykorzysta kontrowersyjne zabezpieczenie Denuvo Anti-Tamper.

Mortal Kombat 1 wykorzysta zabezpieczenie Denuvo. Informacja o zaimplementowaniu systemu DRM pojawiła się na karcie Steam.

Denuvo Anti-Tamper to bez wątpienia jedno z najbardziej skutecznych systemów antypirackich. W ciągu ostatniego roku do sieci trafiły nielegalne kopie zaledwie kilku najpopularniejszych tytułów. Według wielu użytkowników wysoki poziom zaawansowania DRM negatywnie wpływa na płynność poszczególnych gier. Aktywne zabezpieczenie ma zużywać dostępne zasoby komputera, co przekłada się na niższą wydajność i spadek liczby klatek na sekundę. Zaktualizowana karta Mortal Kombat 1 na platformie Steam potwierdza, że Denuvo trafi również do nadchodzącej bijatyki.

Warto przypomnieć, iż poprzednia odsłona cyklu - Mortal Kombat 11 - również wykorzystywała Denuvo. Zaimplementowane zabezpieczenie zostało jednak usunięte przez wydawcę w ubiegłym roku. Niewykluczone, że w przypadku Mortal Kombat 1 będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją, a system DRM zostanie wycofany przez Warner Bros. Games po zakończeniu okresu wsparcia tytułu i opublikowaniu wszystkich planowanych dodatków DLC.

Źródło: Steam