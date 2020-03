Acer Predator XB273GX i XB253QGX – monitory IPS z 240 Hz

Firma Acer wprowadziła do swojej oferty pierwsze monitory z matrycą IPS i częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz. Wbrew pozorom to połączenie nie jest wcale tak częste w konstrukcjach przeznaczonych dla najbardziej wymagającej grupy graczy. Tak wysoka częstotliwość odświeżania zarezerwowana jest głównie dla urządzeń wykorzystujących panele typu TN, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Do firm, które zaczynają sprzedawać monitory IPS z odświeżaniem 240 Hz, dołączył właśnie tajwański producent Acer, który zapowiedział, że wkrótce na rynku pojawią się dwa nowe modele. Mowa o 27-calowym Acer Predator XB273GX i 24,5-calowym Acer Predator XB253QGX. Poznaliśmy ich specyfikację, cenę oraz termin premiery.

Firma Acer wprowadziła do swojej oferty dwa pierwsze monitory IPS z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Są to 27-calowy Acer Predator XB273GX i 24,5-calowy Acer Predator XB253QGX.

W gamingowych monitorach o wysokich częstotliwościach odświeżania jesteśmy przyzwyczajeni do obsługi technik adaptacyjnej synchronizacji AMD FreeSync lub Nvidia G-Sync. Nowo zapowiedziane Acer Predator XB273GX i Acer Predator XB253QGX są zgodne ze standardem VESA Adaptive-Sync i Nvidia G-Sync Compatible. Oba modele zostały wyposażone w ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i mogą pochwalić się czasem reakcji matrycy wynoszącym 1 ms (GtG), jasnością maksymalną 400 cd/m2 i współczynnikiem kontrastu 1000:1. Acer Predator XB273GX trafi do sprzedaży na przełomie kwietnia i maja w cenie 1999 zł, natomiast kosztujący 1499 zł Acer Predator XB253QGX pojawi się nieco później, bo w połowie maja bieżącego roku.

Specyfikacja Acer Predator XB273GXbmiiprz i Predator XB253QGXbmiiprzx:

Typ matrycy: IPS

Podświetlenie matrycy: LED

Przekątna matrycy: 27,2 cala / 24,5 cala

Format ekranu: 16:9

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli@240 Hz

Czas reakcji matrycy: 1 ms (GtG)

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Pokrycie kolorów: 99% sRGB

Jasność podświetlenia: 400 cd/m²

Kontrast statyczny: 1000:1

HDR: DisplayHDR 400

Technika synchronizacji obrazu: VESA Adaptive-Sync (FreeSync) / Nvidia G-Sync Compatible

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Regulacja wysokości: 115 mm

Swivel: obrót o 20°

Pochylenie panelu: Od -5° do 20°

Złącza: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2a, 4x USB 3.0, wejście słuchawkowe

Dodatkowe funkcje: VESA 100 x 100, głośniki 2 x 2 W, bezramkowy, technologia EcoDisplay, 6-osiowa regulacja koloru, niemigoczący, redukcja emisji niebieskiego światła, zmniejszanie jasności, ComfyView

Pobór mocy: 80 W (Predator XB273GX)

Źródło: Acer