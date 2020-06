MIUI 12 - nowe funkcje jednak nie dla wszystkich smartfonów

Aktualizacja nakładki MIUI 12 przeznaczonej dla smartfonów Xiaomi, Redmi oraz Poco to istny zbiór przydanych, efektywnych oraz efektownych rozwiązań. Nowości mają sprawić, że korzystanie z urządzenia mobilnego będzie jeszcze przyjemniejsze i tak się w istocie dzieje. Tyle teorii, przejdziemy do praktyki. Niestety, nie wszystkie zapowiedziane podczas premiery oprogramowania nowości trafią do każdego sprzętu sygnowanego wspomnianymi wcześniej markami. Użytkownicy niektórych telefonów będą musieli obejść się smakiem. Wiemy, które smartfony mogą liczyć na „pełne” uaktualnienie, a które tylko na jego protezę. Oto lista prezentująca istotne szczegóły.

Jeśli podobnie, jak tysiące innych użytkowników sprzętu Xiaomi czekacie na aktualizację MIUI 12, musicie o czymś wiedzieć. Nie wszystkie zapowiedziane nowości trafią do Waszych smartfonów.

MIUI 12 to kolejna już odsłona jednej z bardziej funkcjonalnych nakładek na system Android. Xiaomi dwoi się i troi, aby dostarczyć użytkownikom rozwiązanie, w którym próżno doszukiwać się braków. To się oczywiście udaje, choć skłamałbym, pisząc, że postępowanie firmy jest bliskie ideałowi. Wygląda bowiem na to, że na uaktualnienie zawierające wszystkie zapowiedziane funkcje mogą liczyć tylko wybrane smartfony. Żywe tapety, rozszerzona wielozadaniowość, animowane ikony oraz nowości związane z aplikacją aparatu stanowią bowiem opcje niedostępne dla wszystkich. Możemy jednak łatwo sprawdzić, które rozwiązania programowe zapowiedziano dla naszego urządzenia.

Nowe funkcje aparatu trafią do: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi 9 / Mi 9T Pro / Mi 9T / Mi 9 Lite / Mi 9 SE, Mi 8 / Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Redmi K20 Pro / Redmi K20, POCO F2 Pro, POCO X2, POCO F1 / POCOPHONE F1, Redmi Note 9 Pro / Note 9 Pro Max / Note 9s / Note 9, Redmi Note 8 Pro / Redmi Note 8 / Redmi Note 8T, Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual, Redmi Note 7 Pro / Note 7 / Note 7S, Redmi 7 / Redmi 7A, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3. Nowe żywe tapety pojawią się z kolei wyłącznie na: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Redmi K20 Pro, POCO F2 Pro. Na rozszerzoną wielozadaniowość mogą natomiast liczyć użytkownicy każdego urządzenia, na które zostanie wydane MIUI 12.

Źródło: Notebookcheck