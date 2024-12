Minisforum V3 SE - rywal dla Microsoft Surface z procesorem AMD z serii Rembrandt R i 16 GB RAM. Dedykowana klawiatura i rysik

Jakiś czas temu firma Minisforum zaprezentowała ciekawe urządzenie, które w rzeczywistości było alternatywą dla komputerów z rodziny Microsoft Surface. Mowa bowiem o tablecie, który może skorzystać z dedykowanej, odłączanej klawiatury, a przy okazji oferuje wsparcie dla rysika. W przeciwieństwie do ostatnich modeli od Microsoftu mogliśmy liczyć na układ od AMD z rodziny Hawk Point. Teraz firma postanowiła wprowadzić bardziej budżetową odsłonę ze starszą serią Rembrandt R.

Minisforum V3 SE to odświeżona wersja przenośnego komputera, która oferuje praktycznie taką samą formę co pierwszy model, ale w niższej cenie - wszystko przez słabszą specyfikację.

Oszczędności w przypadku Minisforum V3 SE widać tak naprawdę co chwilę. Żeby obniżyć cenę, zdecydowano się na układ AMD Ryzen 7 7735U, 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz 1 TB nośnik SSD w formacie 2280. Mamy więc o połowę mniej dostępnej pamięci. Wyświetlacz nadal ma 14 cali, ale rozdzielczość to 1920 x 1200 pikseli, z kolei odświeżanie wynosi tylko 60 Hz. Ekran nie będzie także równie jasny co poprzednio, gdyż mowa o wartości 320 nitów. Ponownie jednak spotkamy się z obsługą rysika. Moduły łączności bezprzewodowej nie uległy zmianie.

Minisforum V3 SE Minisforum V3 Procesor AMD Ryzen 7 7735U (Zen 3+, 6 nm)

8C/16T (2700 - 4750 MHz) AMD Ryzen 7 8840U (Zen 4, 4 nm)

8C/16T (3300 - 5100 MHz) Układ graficzny AMD Radeon 680M (12 CU, 2200 MHz) AMD Radeon 780M (12 CU, 2700 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (6400 MHz) do 32 GB LPDDR5 (6400 MHz) Pamięć wbudowana 1 TB (M.2 PCIe 2280) do 2 TB (M.2 PCIe 2280) Wyświetlacz 14" 1920 x 1200 px, 60 Hz (16:10)

4096 stopni nacisku, 320 nitów 14" 2560 x 1600 px, 165 Hz (16:10)

4096 stopni nacisku, 500 nitów, 100% DCI-P3 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 2 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty SD (UHS-II)

1 x USB typu C, VLink (DP-in) Aparat przedni 2 MP (Windows Hello, Face ID, ESS) Aparat tylny 5 MP Głośniki 4 Wymiary i waga 318 x 213,8 x 9,8 mm/ 930 g 318 x 213,8 x 9,8 mm / 946 g Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika, odłączana klawiatura (w zestawie) Akumulator 50,82 Wh / 65 W System operacyjny Windows 11 Pro TDP Max. 28 W Rysik (stylus) 39 euro (aktualna cena) Obecna cena 16 GB / 1 TB - 799 dolarów (USA) 32 GB / 1 TB - 999 dolarów (USA)

32 GB / 1 TB - 1099 euro (Europa)

Z urządzenia możemy korzystać jak z tabletu lub laptopa, gdyż jak wspomniano - klawiatura jest odłączana. Nowość przypomina więc serię Microsoft Surface - także pod względem ceny. W przypadku tej ostatniej musimy się na ten moment posiłkować wartością podaną w dolarach, jednak prawdopodobnie już wkrótce Minisforum V3 SE trafi również do europejskiego sklepu. Kwota zapewne będzie wynosić ok. 899 euro - jeśli okaże się prawdziwa, to trzeba otwarcie powiedzieć, że będzie dość wysoka, gdy weźmiemy pod uwagę specyfikację. Warto wspomnieć, że zakup dedykowanego rysika, to obecnie koszt 39 euro.

