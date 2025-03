Przygotowania do Czarnego Piątku trwają. Nie musisz jednak czekać z założonymi rękami, bo w x-komie trwa Black Month, gdzie każdego tygodnia sklep prezentuje atrakcyjne promocje. W tym tygodniu rabaty sięgają nawet do 70 %. Sprawdź tę i pozostałe promocje. W x-komie najbliższe tygodnie prezentują się w czarnych barwach, a to za sprawą Black Month. Pierwszy raz sklep zdecydował się świętować nie tylko Czarny Piątek, ale cały miesiąc. Każdego tygodnia pojawiają się nowe, świetne promocje oraz… żarty mistrza sucharów - Karola Strasburgera.

Miesiąc promocji w x-kom! Taniej procesory, smartfony, laptopy, karty graficzne i inne sprzęty. Taniej też oferta Silver Monkey.

Kulminacją Czarnego Miesiąca będzie oczywiście Black Friday. W tym roku święto zakupów wypada 24 listopada i na ten dzień sklep oczywiście także przygotował specjalną ofertę produktów. Teraz, w oczekiwaniu na Czarny Piątek, na atrakcyjne rabaty też nie można narzekać, bowiem sięgają one do 70%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nie-ma i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 12.11.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Możesz kupić maksymalnie trzy sztuki każdego produktu, który bierze udział w promocji. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją.

Przecena: 869 → 769 złotych

Przecena: 4299 → 3799 złotych

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 189 → 139 złotych

Przecena: 6700 → 5750 złotych

Przecena: 979 → 749 złotych

Promocja Silver Monkey z rabatami do 60%

Wystartowała także promocja na produkty od marki Silver Monkey oraz Silver Monkey X. Jeśli jeszcze nie znasz ich produktów, to świetna okazja, aby je wypróbować. Ceny są naprawdę atrakcyjne, bowiem rabaty sięgają nawet do 60%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: silver-monkey i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 11.11.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 319 → 209 złotych

Przecena: 299 → 165 złotych

Przecena: 449 → 279 złotych

Przecena: 299 → 199 złotych

Przecena: 249 → 139 złotych

Bony na laptopy dla nauczycieli

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu.

Black Month w al.to

Sklep al.to także przygotował swój Black Month. Tam również znajdziecie masę produktów z różnych kategorii, a wśród nich m.in.: zabawki, sprzęt AGD oraz produkty do sprzątania. Oprócz promocji z okazji Black Month, sklep al.to w swoich social mediach prezentuje triki i lifehacki, które przydadzą Ci się na co dzień.

