Logitech G203 Lightsync – najtańsza mysz dla graczy z serii G

Firma Logitech wprowadziła do swojej oferty nową przewodową myszkę dedykowaną graczom. Logitech G203 Lightsync, bo niej mowa, jest odświeżoną wersją modelu G203 Prodigy z 2017 roku. G203 nadal pozostaje najtańszą myszką w ramach serii Logitech G. Urządzenie charakteryzuje się prostym, klasycznym wyglądem, nieróżniącym się od poprzedniego modelu. Jak wynika z nazwy, korzysta ona z technologii Lightsync, czyli z podświetlenia RGB, które można kontrolować za pomocą całkiem rozbudowanej aplikacji Logitech G Hub. Wykorzystuje też pełną paletę barw (16,8 miliona kolorów), a poza zmianą barwy można ustawić również jasność, szybkość oraz tworzyć efektowne przejścia kolorów.

Zapowiedziano nową myszkę dla graczy od firmy Logitech. Logitech G203 Lightsync jest odświeżeniem modelu G203 Prodigy i będzie dostępna w sprzedaży w maju 2020 roku w cenie 169 zł.

Logitech G203 Lightsync jest konstrukcją sześcioprzyciskową z bocznymi przyciskami po lewej stronie, które można skonfigurować. Myszka została wyposażona w sensor o rozdzielczości 8000 DPI (z możliwością pracy od 200 DPI). Niestety, nie poznaliśmy szczegółów na temat zastosowanego czujnika. W dedykowanym oprogramowaniu można ustawić 5 profili i zmieniać je nie tylko z poziomu Logitech G HUB, ale również za pomocą zamieszczonego na myszce przycisku DPI, który znajduje się pod kółkiem. Jako że mamy do czynienia z niezmienioną konstrukcją względem Logitech G203 Prodigy, to wymiary (116,6 x 62,15 x 38,2 mm) i waga (85 g bez mierzącego 2,1 m kabelka) pozostały również takie same. Myszka działa z częstotliwością odświeżania do 1000 Hz (1 ms).

Mysz Logitech G203 Lightsync jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, wzorem takich modeli, jak G703 czy G305. Cena sugerowana została ustalona na poziomie 39,99 dolarów amerykańskich. W Polsce będzie kosztować 169 zł, czyli tyle samo co mysz Logitech G203 Prodigy. Urządzenie ma trafić na półki sklepowe w maju bieżącego roku, chociaż według informacji o dostępności na polskiej wersji oficjalnej strony firmy wysyłka pierwszych zamówień przedpremierowych, które można już składać, ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

