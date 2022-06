Laptopy ASUS TUF Dash F15 i ASUS TUF Gaming F15 - Pięknie wykonany sprzęt dla graczy. Teraz w obniżonych cenach

Laptopy gamingowe przeszły wyboistą drogę, aby dzisiaj stać się jednymi z najpopularniejszych narzędzi do cyfrowej rozrywki. Renomowani producenci, chociażby tacy jak doskonale znany ASUS, posiadają w ofertach sprzęt nie tylko elegancki i funkcjonalny, ale przede wszystkim wydajny. A zawdzięczamy to między innymi procesor Intel Core oraz układom graficznym NVIDIA GeForce, których połączenie zapewnia najlepsze osiągi. A jeśli dodatkowo szukacie czegoś o niebanalnej stylistyce, koniecznie sprawdźcie notebooki ASUS TUF Dash F15 i ASUS TUF Gaming F15, będące świetnymi propozycjami dla graczy (i nie tylko!) szukających bardzo dobrego sprzętu w rozsądnych cenach.

Laptopy ASUS TUF Dash F15 i ASUS TUF Gaming F15, to propozycje skierowane do graczy, którzy oczekują dobrej jakości wykonania, bogatego wyposażenia i wydajności adekwatnej do ceny urządzenia.

ASUS TUF Dash F15 - Porządny laptop do gier

ASUS TUF Dash F15 to solidny notebook gamingowy, którego konstrukcja i charakter nie wykluczają także efektywnej pracy. Obudowa wykonana z dobrej jakości materiałów, mierzy w najgrubszym miejscu zaledwie nieco powyżej 2 centymetrów. Jest to zatem sprzęt elegancki oraz zgrabny, a dodatkowo ważący tylko 2 kilogramy, co ułatwia jego transport. Jednak lista atutów ASUS TUF Dash F15 jest znacznie dłuższa. Przede wszystkim jest to notebook oferujący wydajność wystarczającą do komfortowego grania w większość najnowszych produkcji, został bowiem zbudowany na solidnych komponentach i otrzymał bogate wyposażenie. ASUS TUF Dash F15 w można kupić w cenie 4999 złotych korzystając z aktualnej oferty promocyjnej.

Sercem laptopa ASUS TUF Dash F15 jest procesor Intel Core i7-11370H dysponujący 4 rdzeniami i obsługujący 8 wątków jednocześnie. Układ Tiger Lake został wykonany w nowoczesnym 10 nm procesie technologicznym, posiada 12 MB pamięci podręcznej oraz charakteryzuje się niskim poborem energii (35W). Maksymalne taktowanie procesora sięga 4800 MHz w trybie Turbo Boost. Jego wydajność wystarcza więc w zupełności do utrzymania wysokiej płynności w grach komputerowych. Intel Core i7-11370H posiada także własny zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe, który jest wykorzystywany w mniej wymagających zadaniach i codziennym użytkowaniu.

Drugim filarem wydajności notebooka ASUS TUF Dash F15 jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 (85W), mająca na pokładzie 6 GB pamięci GDDR6. Razem z procesorem Intel Core i7-11370H tworzą zgrany duet, świetnie spisujący w rozdzielczości 1920x1080. Poza tym, NVIDIA GeForce RTX 3060 obsługuje także ray tracing, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex i Resizable BAR, czyli solidny pakiet technologii poprawiających wygląd i/lub wydajność. Graczom gustującym w tytułach kompetytywnych przydadzą się zwłaszcza NVIDIA DLSS i Reflex, obecne w wielu popularnych tytułach m.in.: Fortnite, Battlefield 2042 czy Raindow Six: Extraction.

Wydajność laptopa ASUS TUF Dash F15 Intel Core i7-11370H / GeForce RTX 3060 (85W) klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 Battlefield V

1920x1080, Ustawienia Ultra 98.0 90.0 DiRT 5

1920x1080, Ustawienia Ultra 75.0 72.0 Metro Exodus Enhanced Edition

1920x1080, Ustawienia Ultra 55.0 52.0 Assassin's Creed Valhalla

1920x1080, Ustawienia Ultra 49.0 42.0 Red Dead Redemption 2

1920x1080, Ustawienia Ultra 44.0 40.0

Pozostała konfiguracja ASUS TUF Dash F15 również utrzymana jest na odpowiednim poziomie. Laptop wyposażono bowiem w 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz, nośnik SSD 512 GB wykorzystujący magistralę PCI-Expres oraz podświetlaną klawiaturę. Nie zabrakło oczywiście dużej ilości portów: USB, HDMI, Thunderbolt i audio. Wiosenką na trocie jest 15,6 calowa matryca IPS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli i odświeżaniu 144 Hz, zabezpieczona matową powłoką. Wybrano zatem optymalne rozwiązanie dla graczy. Fabrycznie zainstalowano też system operacyjny Windows 11. Całość spełnia standardy militarnego certyfikatu MIL-STD-810G, oznaczającego podwyższoną odporność na uszkodzenia i trudne warunki pracy. ASUS TUF Dash F15 w opisywanej konfiguracji kosztuje aktualnie 4999 złotych.

ASUS TUF Gaming F15 - Najlepszy z najtańszych

ASUS TUF Gaming F15 jest tańszym modelem od ASUS TUF Dash F15, współdzieli jednak wiele rozwiązań oraz technologii z mocniejszym rodzeństwem. Laptop został utrzymany w gamingowej stylistyce, mogąc pochwalić się bardzo dobrą jakością wykonania. Sprzęt przy wymiarach typowych dla modeli z matrycami 15,6 cala waży niespełna 2,3 kilograma, będąc łatwym w transporcie i niezbyt obciążającym bagaże. Jest to urządzenie skierowane do graczy, którzy dysponują ograniczonym budżetem, a chcieliby posiadać nowoczesny mobilny sprzęt do cyfrowej rozrywki. Innym zadaniom ASUS TUF Gaming F15 również sprosta bez najmniejszego problemu. Opisywany laptop jest aktualnie dostępny w promocyjnej cenie 3499 złotych.

Notebook otrzymał procesor Intel Core i3-10300H, reprezentujący rodzinę Comet Lake wykonaną w litografii 14 nm. Jednostka obliczeniowa posiada 4 rdzenie i obsługuje 8 wątków dzięki technologii Hyper-Threading. Intel Core i3-10300H dysponuje 8 MB pamięci podręcznej, a maksymalne taktowanie procesora w trybie Turbo Boost wynosi 4500 MHz. Jest to obecnie najlepszy z najtańszych układów przeznaczonych do gamingowych laptopów, gwarantujący utrzymanie odpowiedniej płynności w grach komputerowych. Pod maską znajduje się również zintegrowany układ graficzny Intel UHD 630, który może być z powodzeniem wykorzystywany w mniej wymagających zadaniach m.in. typowo multimedialnych.

ASUS TUF Gaming F15 oprócz zintegrowanego układu graficznego Intel UHD 630, będącego integralną częścią procesora Intel Core i3-10300H, wyposażono również w dodatkową kartę graficzną. NVIDIA GeForce GTX 1650 podobnie jak wybrany procesor, to aktualnie najlepsze z najtańszych rozwiązań przeznaczonych do grania. ASUS TUF Gaming F15 jest więc skomponowany optymalnie, zarówno pod względem sprzętowym, jak i ekonomicznym. Co istotne, NVIDIA GeForce GTX 1650 dysponuje 4GB pamięci GDDR6, dzięki czemu nie zabraknie miejsca na tekstury jak w przypadku układów zintegrowanych zależnych od pamięci RAM. Plusem jest również obsługa technologii NVIDIA Reflex, przydatnej w grach e-sportowych.

Wydajność laptopa ASUS TUF Gaming F15 Intel Core i3-10300H / NVIDIA GeForce GTX 1650 klatki na sekundę (więcej = lepiej) 6 12 18 24 30 36 42 48 Resident Evil 3

1920x1080, Ustawienia Ultra 45.0 41.0 Witcher 3: Blood and Wine

1920x1080, Ustawienia High 43.0 38.0 Battlefield V

1920x1080, Ustawienia Ultra 40.0 36.0 Assassin's Creed: Odyssey

1920x1080, Ustawienia Very High 37.0 33.0 Kingdom Come: Deliverance

1920x1080, Ustawienia Very High 36.0 34.0

ASUS TUF Gaming F15 posiada matową matrycę o rozdzielczości 1920x1080 oraz przekątnej 15,6 cala, jednak najważniejszą cechą z perspektywy graczy jest częstotliwość odświeżania wynosząca 144 Hz. Dzięki temu obraz będzie ostrzejszy, zwłaszcza podczas dynamicznych rozgrywek. Podstawowa wersja laptopa dysponuje także 8 GB pamięci RAM DDR4-2933 MHz, nośnikiem SSD PCI-Express o pojemności 512 GB oraz bogatym pakietem wyjść: USB, HDMI, RJ45, audio. Przyjemnym dodatkiem jest również podświetlana klawiatura RGB z wyróżnionymi przyciskami WSAD. Laptop posiada już fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 11. ASUS TUF Gaming F15 w opisywanej konfiguracji kosztuje aktualnie 3499 złotych.

Obydwa laptopy - ASUS TUF Gaming F15 i ASUS TUF Dash F15 - posiadają zainstalowany system operacyjny Windows 11. Dzięki temu urządzenia mają dostęp do najnowszych oraz najbardziej zaawansowanych rozwiązań programowych m.in. najnowszych wersji bibliotek DirectX 12 służących do obsługi gier komputerowych. Z kolei funkcja DirectStorage znacznie przyspiesza ładowanie poziomów w grach, podobnie jak na konsolach Microsoft Xbox Series X/S. Technologia powstała, aby wyeliminować wąskie gardło w komunikacji między pamięcią masową i kartą graficzną, a pierwsi deweloperzy zaczynają z niej korzystać. Gracze powinni także docenić opcję Auto HDR, zapewniającą zwiększony zakres kolorów i jasność w porównaniu z obrazem SDR, co daje bardziej widowiskowe i realistyczne doznania graficzne. Wszystko to, i znacznie więcej, zapewnia system Windows 11 zainstalowany na laptopach ASUS.

Źródło: Intel