Kirin 9010 rozczarowuje wydajnością i nie tylko. SoC dla smartfonów Huawei Pura70 wypada blado w porównaniu z konkurencją

Na co dzień można zachwycać się możliwościami topowych procesorów Qualcomma, jednak nie brakuje uznanych producentów, którzy wolą korzystać z własnych układów. Oprócz Apple, Google i Samsunga taką firmą jest chińskie Huawei, które po amerykańskich sankcjach walczy jak może, by autorskie Kiriny nadal oferowały spore możliwości. Jak jednak pokazują najnowsze testy, układ zastosowany w zaprezentowanych właśnie smartfonach z rodziny Pura70 spisuje się bardzo słabo w porównaniu z konkurencją.

Na początku warto podkreślić, że procesory Kirin 9010 wyposażone są w 12 rdzeni i najprawdopodobniej powstają przy użyciu technologii SMIC 7 nm (podobnie jak Kirin 9000S). Jak nietrudno się domyślić, litografia ta nie oferuje takich możliwości, jak najnowsze procesy od TSMC czy Samsunga. Dobitnie pokazuje to chociażby test porównawczy w AndSPECMod przeprowadzony przez użytkownika serwisu X (Twitter) o nicku @negativeonehero. Jak się okazuje, jeden z wydajnych rdzeni ma taki sam pobór mocy jak Cortex-X2 ze Snapdragona 8+ Gen 1, a oferuje wydajność niższą aż o 30%. Ponadto okazuje się, że omawiany rdzeń notuje wynik na poziomie jednostki Cortex-A77 ze Snapdragona 870, jednak zużywa przy tym aż 50% więcej energii.

Same score as SD870's A77 while consuming 50% more power,

Same power as SD8+'s X2 while being 30% slower,

This core is over 6 years old. pic.twitter.com/3AlHVUJGrP