Jakiego gamingowego laptopa wybrać? Sprawdzamy eleganckie modele OMEN Transcend

Szukając gamingowego laptopa warto zwrócić uwagę nie tylko na zastosowane komponenty i potencjalną wydajność, ale również na kilka elementów stricte konstrukcyjnych, które składają się na całokształt takiego urządzenia. OMEN od HP tworząc rodzinę notebooków Transcend połączył wysoką jakość wykonania, funkcjonalność oraz estetykę z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Producent posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę, a dzisiaj bliżej przyjrzymy się modelom OMEN Transcend 14 i OMEN Transcend 16.

OMEN Transcend to seria gamingowych laptopów, która występuje w kilku odmiennych formatach - 14, 16 i 17 - jednak posiada wiele wspólnych cech.

Firmę HP kojarzą chyba wszyscy użytkownicy komputerów, bowiem producent słynie z laptopów, drukarek czy sprzętu serwerowego, dlatego przez niektórych może być jeszcze utożsamiany głównie z sektorem biurowym. Bazę informacji warto jednak zaktualizować. OMEN to wyspecjalizowana marka, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie ciągle rozwijającego się rynku gamingowego, dostosowana do potrzeba zupełnie innego klienta. Gracze znajdą tu wszystko, czego potrzeba do komfortowej zabawy, ponieważ HP jest również właścicielem HyperX, znanego z dostarczania wysokiej klasy peryferii komputerowych. Dzięki temu notebooki producenta korzystają z najlepszych rozwiązań poprawiających ergonomię i funkcjonalność.

Wszystkie laptopy OMEN Transcend można kupić razem z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11, zdecydowanie najlepszym wyborem z perspektywy gracza, wszak to właśnie platforma Microsoftu jest wiodącą w świecie cyfrowej rozrywki. Pozwala to również korzystać z bogatej palety użytecznych rozwiązań oraz aplikacji m.in. Xbox Game Pass. Usługa działająca na zasadach subskrypcji umożliwia dostęp do ogromnej biblioteki gier na konsolach, komputerach osobistych oraz w chmurze. Jednocześnie Windows 11 jest systemem najlepiej przystosowanym do obsługi najbardziej zaawansowanych gier, które wykorzystują ray tracing i pozostałe nowoczesne techniki renderowania obrazu w oparciu o pakiet DirectX 12.

Wybiła 14! Czas na odpowiedniego laptopa

Jedną z ciekawszych propozycji w aktualnej ofercie OMEN, wyróżniającą się pod wyglądem zewnętrznym oraz technicznym, jest kompaktowy model Transcend 14. Urządzenie przy wymiarach pokrywy wynoszących 313 x 233 mm, charakteryzuje się grubością niespełna 17 mm, ważąc zarazem skromne 1,63 kilograma. Dzięki naprawdę niewielkim rozmiarom, urządzenie bez problemu zmieści się w typowej torebce albo plecaku, więc można takiego malucha z łatwością zabrać praktycznie wszędzie. Laptop gamingowy wcale nie musi być masywnym i ponurym sprzętem. Warto natomiast dodać, że jeśli komuś nie pasuje biała kolorystyka z ciemną ramką, OMEN Transcend 14 dostępny jest również w klasycznej czarnej wersji.

Obudowa OMEN Transcend 14 została wykonana z aluminium, które poprawia sztywność, wytrzymałość oraz estetykę konstrukcji. Wybrany materiał usprawnia też odprowadzanie ciepła, co przydaje się zwłaszcza przy najbardziej wypasionych konfiguracjach. Właśnie - pomimo niewielkich rozmiarów, OMEN Transcend 14 może posiadać na pokładzie procesor Intel Core Ultra 9 i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070, które zważywszy na format zapewniają bardzo wysoką wydajność. Mniej wymagający użytkownicy znajdą oczywiście nieco słabsze warianty z procesorami Intel Core Ultra 7 oraz NVIDIA GeForce RTX 4060. Co istotne - użycie chipów NVIDII pozwala na włączenie takich technik jak DLSS czy Frame Generation, które poprawiają płynność w momencie, gdy czystej wydajności zaczyna powoli brakować.

Prawdziwą perełką jest natomiast ekran OLED zastosowany w modelu OMEN Transcend 14, zgodnie z nomenklaturą mający przekątną 14 cali, charakteryzujący się znakomitymi parametrami technicznymi. Matryca zapewnia piękne, żywe i wzorowo nasycone kolory, mogąc pochwalić się 100% pokryciem barw DCI-P3 i HDR 500. Nietypowa jest wprawdzie rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli (WQXGA+), aczkolwiek w połączeniu z formatem ekranu owocuje to świetną ostrością obrazu (243 PPI). Całości dopełnia odświeżanie 120 Hz, niezwykle przydatne w popularnych grach kompetytywnych, szczególnie gdy korzystamy z technik DLSS i Frame Generation, ułatwiających uzyskanie tak wysokich wartości. Zdecydowanie jest na co popatrzeć.

Logotyp HyperX na obudowie OMEN Transcend 14 nie pojawił się przypadkowo - laptop wyposażono w specjalnie zaprojektowaną klawiaturę membranową, która bardzo dobrze spisuje się w grach komputerowych i typowej codziennej pracy. Nakładki działają płynnie oraz niemal bezszelestnie. Klawiatura posiada też efektowne 4-strefowe podświetlenie RGB, czytelnie opisane legendy i odseparowaną sekcję WSAD. Producent zastosował tutaj nakładki typu pudding, mocniej rozpraszające świtało u podstawy, co połączone z bielą obudowy tworzy naprawdę spektakularną kompozycję. Systemem RGB można zarządzać dostosowując ustawienia do indywidualnych preferencji.

Podsumowując - OMEN Transcend 14 jest nietuzinkowym laptopem gamingowym, którego kompaktowe rozmiary w niczym nie ograniczają jego możliwości, skoro najszybsza konfiguracja obejmuje Intel Core Ultra 9 i NVIDIA GeForce RTX 4070. Kapitalnie wypada też ekran OLED 120 Hz, zapewniający doskonałą ostrość i nasycenie kolorów. Producent nie zapomniał o solidnej klawiaturze, dużym touchpadzie, obsłudze Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 oraz HDMI 2.1. Dużym plusem jest również aluminiowa obudowa, świetnie prezentująca się szczególnie w białym wariancie, ładnie komponującym z 4-strefowym podświetleniem klawiszy. OMEN Transcend 14 to propozycja dla każdego, kto szuka efektownego oraz wydajnego sprzętu.

14 cali to za mało? Więc może 16 cali?

Jeśli notebook w rozmiarze 14 cali okazuje się urządzeniem zbyt skromnych rozmiarów, bez najmniejszego problemu w ofercie producenta znajdziemy inne propozycje, chociażby popularne serie OMEN Transcend 16 i OMEN 17. Jako porównanie do opisywanego wcześniej modelu OMEN Transcend 14 niech posłuży OMEN Transcend 16, będący klasyczną konstrukcją zamkniętą w większym formacie. Wymiary 356 x 269 mm pozwoliły zastosować matrycę o przekątnej 16 cali, znacznie rozszerzając powierzchnię użytkową, niemniej grubość obudowy nie przekracza 20 mm. Waga również jest bardzo rozsądna, wynosząc około 2,3 kilograma, więc otrzymujemy zgrabnego i łatwego do przenoszenia laptopa.

Sprzęt dostępny jest również w białej wersji kolorystycznej, ale znacznie częściej występuje w wariancie całkowicie czarnym. Obudowę wykonano z wysokiej jakości matowego tworzywa sztucznego, odpornego na zbieranie tłustych odcisków palców. Producent postawił na zachowawczą stylistykę górnej pokrywy, którą przyozdabia tylko srebrny logotyp. Na uwagę zasługuje duża ilość portów rozłożona na krawędziach laptopa OMEN Transcend 16, obejmująca gniazdo LAN RJ45 1G, 2x Thunderbolt 4 /​ USB 4.0, HDMI 2.1, Audio oraz 2x USB-A 3.0. Wyraźnie widoczne są także wywietrzniki systemu chłodzenia. Maszyna wygląda naprawdę dobrze, obudowa nie nagrzewa się przesadnie, natomiast dwa złącza Thunderbolt 4 pozwalają podpiąć jeszcze dwa dodatkowe wyświetlacze zgodne ze standardem DisplayPort 1.4.

OMEN Transcend 16 występuje w wielu konfiguracjach, aktualnie dostępne warianty mają na wyposażeniu procesory Intel Core 14 GEN i układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, aczkolwiek kwestią czasu pozostaje aktualizacja do nowszych generacji. Najszybszy model dostępny w sprzedaży dysponuje Intel Core i9-14900HX oraz NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 GB RAM plus 2 TB SSD, zapewniając wysoką wydajność w grach komputerowych i programach. Jeśli FPS-ów zacznie odczuwalnie brakować, to dzięki obsłudze technik NVIDIA DLSS i Frame Generation można znacznie podnieść płynność. Jednak nawet bez wspomagaczy OMEN Transcend 16 spokojnie wystarczy do popularnych gier sieciowych, a nawet z bardzo wymagającymi produkcjami AAA poradzi sobie bez większego problemu np. STALKER 2.

Wydajność w grach komputerowych w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowanej matrycy, a dokładniej rzecz ujmując rozdzielczości, natomiast tych producent przygotował kilka i wybierać można między 1920 x 1080 (Full HD), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 (WQHD) oraz 2560 x 1600 (WQXGA). Różnice obejmują także technologię podświetlenia, bowiem dostępne są warianty IPS LED i OLED, dodatkowo w zależności od matrycy zmienia się jeszcze odświeżanie od 165 do 240 Hz. Wybór jest naprawdę szeroki, ale w każdym przypadku otrzymujemy format ekranu 16:10. Producent zadbał też o solidne wywietrzniki na spodzie obudowy, dzięki czemu system chłodzenia OMEN Tempest dostarcza komponentom świeżego powietrza.

Standardem w gamingowych laptopach jest podświetlana klawiatura i oczywiście OMEN Transcend 16 takową posiada. Układ przycisków okazuje się bliski formatowi TKL, będącemu najbardziej rozpowszechnionym wśród graczy, chociaż nie brakuje tutaj drobnych autorskich zmian. Co istotne, klawisze WSAD zostały wyróżnione żółtym podświetleniem, a blok strzałek wyraźnie odseparowany od części głównej. Przypomina to zatem klasyczną desktopową klawiaturę, której używa się najwygodniej. 4-strefowe podświetlenie RGB można wyregulować za pomocą aplikacji, wybierając między kilkoma profilami. Centralną część pulpitu zajmuje natomiast dużych rozmiarów touchpad bez fizycznie wyszczególnionych przycisków.

Cóż jeszcze można napisać o laptopie OMEN Transcend 16? Z pewnością jest to sprzęt mogący zadowolić fanów gier komputerowych, potrzebujących większej matrycy i ogólnie większego urządzenia. Notebook będzie dobrze spisywał się również w codziennych zadaniach, stanowiąc domowe centrum multimedialnej rozrywki i wydajne narzędzie pracy. Pod względem specyfikacji technicznej OMEN Transcend 14 niczym zresztą nie ustępuje większemu rodzeństwu, ale dochodzi jeszcze kwestia klawiatury, która dzięki szerszemu rozstawowi będzie po prostu wygodniejsza. Wszystko zależy jednak od preferencji użytkownika. OMEN Transcend 16 jest natomiast bardzo ciekawą propozycją o uniwersalnym charakterze.

Podsumowując - laptopy gamingowe mają różne wcielenia, obecnie mamy bardzo szeroki wybór, dlatego nie musimy ograniczać się do określonego schematu. Przykładowo - OMEN Transcend 14 jest niewielkim lecz bardzo wydajnym urządzeniem, toteż postrzeganie notebooka dla gracza jako dużego i nieporęcznego jest myśleniem stereotypowym. Oczywiście, jeśli ktoś preferuje większe modele, to właśnie dla niego przewidziano chociażby OMEN Transcend 16, mający swoje zalety wynikające z rozszerzenia wymiarów. Summa summarum, obydwa notebooki dzięki wydajnym procesorom Intel Core, układom graficznym NVIDIA GeForce RTX i systemowi Windows 11, tworzą najwydajniejszą platformę gamingową dostępną na rynku.

Źródło: OMEN