Jabra Elite 4 Active – nowe sportowe słuchawki z ANC i inne bezprzewodowe rozwiązania marki na CES 2022

Na trwających właśnie targach CES 2022 nie mogło zabraknąć marki Jabra. W tym roku, podczas eventu Duńczycy zaprezentowali przede wszystkim nowe słuchawki dokanałowe Jabra Elite 4 Active, udostępnili także aktualizację funkcji Bluetooth Multipoint dla słuchawek Jabra Elite 7 Pro oraz zaoferowali pierwsze demo dousznych słuchawek Enhance Plus mających za zadanie wzmacnianie słuchu u osób niedosłyszących. Targi CES zbiegają się ponadto z datą wejścia do sprzedaży zaawansowanej kamery osobistej Jabra PanaCast 20, która na ma na nowo zdefiniować pracę hybrydową i nowoczesną współpracę.

Podczas targów CES 2022 zadebiutowały kolejne bezprzewodowe słuchawki marki Jabra. Model Elite 4 Active to słuchawki dokanałowe, wyposażone w funkcję ANC, kodek aptX oraz wodoszczelność w klasie IP57.

Słuchawki Jabra Elite 4 Active to bezprzewodowe, dokanałowe słuchawki skonstruowane z myślą o miłośnikach aktywnego stylu życia, w tym tak popularnych form wysiłku fizycznego jak joga, boks czy bieganie. ANC, Google Fast Pair, stopień ochrony IP57, funkcja HearThrough, tryb mono, Spotify Tap, wbudowany asystent głosowy – to tylko niektóre z ważniejszych cech Elite 4 Active. Nowa konstrukcja to przede wszystkim rozwinięcie bardzo dobrego modelu Elite 3 (test na PurePC.pl), wzbogacone o ANC oraz wyższy poziom wodoszczelności. Pasmo przenoszenia to klasyczne 20 Hz - 20 kHz, za dźwięk odpowiadają przetworniki o wielkości 6 mm, które sprawiają, że słuchawki potrafią grać do 7 godzin na jednym ładowaniu. W specyfikacji urządzenia doszukamy się także obsługi pożądanego kodeka aptX. Całość wyceniono na 499 zł.

Jabra Elite 4 Active w kolorach Light Mint oraz Navy

Przy okazji eventu CES, Jabra poinformowała także, że w styczniu, w ramach aktualizacji oprogramowania słuchawek Elite 7 Pro w aplikacji Sound+ pojawi się funkcja Bluetooth Multipoint. Umożliwia ona łączność słuchawek z dwoma urządzeniami na raz i płynne przechodzenie np. od rozmów telefonicznych do muzyki. Pokazano także urządzenie Jabra Enhance Plus, a więc rozwiązanie dla osób słabiej słyszących. Oferuje ono cztery główne funkcje audiologiczne: kompresor Warp do analizy dźwięków podobnych do tych słyszanych przez ludzkie ucho, zwiększający naturalność dźwięku i efektywność jego przetwarzania, cyfrową redukcję szumów zwiększającą komfort słuchania poprzez większą wyrazistość przychodzącego dźwięku mowy, cyfrową eliminację sprzężeń akustycznych zapobiegającą zniekształcaniu wzmacnianego dźwięku, a także obuuszne formowane wiązki z kierunkowością, umożliwiające izolację dźwięków i koncentrację na tym, co dla użytkowników najważniejsze.

Jabra PanaCast 20 - kamerka trafia właśnie do sprzedaży

Producent przypomina także o kamerce osobistej Jabra PanaCast 20, która właśnie wchodzi do sprzedaży, a o której szerzej pisaliśmy w tym newsie. Kamera jest wyposażona w algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu wszystkie funkcje są obsługiwane przez samo urządzenie, co znacznie minimalizuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz maksymalizuje szybkość, precyzję i ogólną jakość działania. Osłona obiektywu gwarantuje użytkownikom poczucie prywatności i spokoju, zapobiegając przypadkowemu pozostawianiu włączonej kamery. PanaCast 20 oferuje wideo o rozdzielczości 4K, HDR, a także personalizowany "inteligentny" Zoom, który ma odpowiednio kadrować głównego użytkownika, niezależnie od otoczenia. Urządzenie dysponuje także automatyczną korekcję oświetlenia.

