Intel Lakefield - oficjalna prezentacja procesorów dla laptopów 2w1

W styczniu 2019 roku podczas targów CES, firma Intel podzieliła się pierwszymi szczegółami nie tylko dotyczącymi 10 nm procesorów Ice Lake, ale także dość tajemniczą platformą o nazwie Lakefield. W porównaniu do innych serii procesorów, Lakefield jest czymś w rodzaju hybrydowego układu, w którym niczym w smartfonach czy tabletach montowane są układy SoC bazujące na wydajniejszych rdzeniach oraz tych bardziej energooszczędnych. Kilka próbek inżynieryjnych tychże układów pojawiło się już w ciągu ostatnich kilku miesięcy w różnych bazach danych pokroju SiSoft Sandra, GeekBench czy 3DMark. Dzisiaj z kolei Intel oficjalnie ujawnia specyfikację techniczną pierwszych dwóch, hybrydowych procesorów z linii Lakefield. Układy te na początku znajdą zastosowanie w dwóch urządzeniach: Lenovo ThinkPad X1 Fold oraz Samsung Galaxy Book S.

Intel dzisiaj oficjalnie prezentuje serię energooszczędnych procesorów Lakefield, które będą napędzały urządzenia w dwoma ekranami, takie jak przykładowo Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Tak jak wiadomo od wielu miesięcy, hybrydowe procesory Intel Lakefield są połączeniem dwóch różnych architektur. Oba zaprezentowane dzisiaj procesory zostały wyposażone w pięć fizycznych rdzeni oraz pięć wątków. Jeden, mocniejszy rdzeń bazuje na mikroarchitekturze Sunny Cove i jego celem jest zwiększenie wydajności w aplikacjach i obliczeniach wymagającej większej mocy. W tym samym czasie pozostałe cztery rdzenie, oparte na architekturze Tremont, równoważą optymalizację mocy i wydajności w tle. Nowe układy Intel Lakefield są w pełni zgodne z 32-bitowymi oraz 64-bitowymi aplikacjami w systemie Microsoft Windows 10. Jednostki zaprezentowane dzisiaj oparte są na budowie przypominającej stos (3D Foveros), dzięki czemu wymiary takiego procesora są najmniejsze w historii firmy i wynoszą zaledwie 12 x 12 x 1 mm.

Umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym między procesorem a harmonogramem systemu operacyjnego w celu uruchamiania odpowiednich aplikacji na właściwych rdzeniach, architektura hybrydowego procesora Intel Lakefield pomaga zapewnić do 24% lepszą wydajność dla SoC i do 12% wyższą wydajność w testach jednowątkowych. Nie zabraknie ponad zintegrowanych układów graficznych Gen.11, łączności WiFi 6 oraz opcjonalnie wsparcia dla LTE. Seria Intel Lakefield będzie zbudowana, przynajmniej początkowo, na dwóch układach: Intel Core i3-L13G4 oraz Intel Core i5-L16G7. Człony "G4" oraz "G7" odnoszą się do typu zintegrowanego układu graficznego: Intel Iris Plus Graphics G4 z 48 jednostkami EU dla Intel Core i3 oraz Iris Plus Graphics G7 z 64 EU dla Intel Core i5. W przeciwieństwie do zwykłych procesorów Ice Lake, tutaj taktowanie zostało zredukowane do 500 MHz. Sam współczynnik TDP jest bardzo niski, wynoszący 7 W, dzięki czemu urządzenia wyposażone w procesory Intel Lakefield powinny cechować się długim czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Specyfikacja Intel Core i3-L13G4 Intel Core i5-L16G7 Seria procesorów Intel Lakefield Intel Lakefield Architektura Sunny Cove + Tremont Sunny Cove + Tremont Proces technologiczny 10 nm 10 nm Ilość rdzeni/wątków 5C/5T 5C/5T Taktowanie bazowe 0,8 GHz 1,4 GHz Taktowanie Turbo (1 rdzeń) 2,8 GHz 3,0 GHz Taktowanie Turbo (Wszystkie rdzenie) 1,3 GHz 1,8 GHz Układ graficzny Iris Plus Graphics G4 (48 EU) Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Taktowanie układu graficznego 500 MHz 500 MHz Kontroler pamięci LPDDR4X 4266 MHz LPDDR4X 4266 MHz Pamięć cache L3 4 MB 4 MB TDP 7 W 7 W

Źródło: PurePC