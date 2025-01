Intel kończy erę procesorów wykonanych w procesie 14 nm. Z oferty giganta znika także najwydajniejszy model Alder Lake

Intel przez bardzo długi czas polegał na swoich procesorach wyprodukowanych przy użyciu litografii 14 nm. Przez moment mogło się wydawać, że gigant jeszcze przez długie lata nie będzie w stanie przejść na nowszy proces, ale dziś sklepowe półki wręcz uginają się pod ciężarem znacznie nowocześniejszych modeli Core 12./13/14. generacji. Na oficjalne wycofanie z oferty ostatnich 14-nanometrowych modeli Intel czekał jednak aż do teraz.

Zaprzestanie produkcji chipów Core 10. generacji i modelu Core i9-12900KS raczej nie będzie mieć większego znaczenia dla całego rynku - w końcu wszyscy koncentrują się już nowszych jednostkach.

Niebiescy ogłosili właśnie plan zakończenia cyklu życia dla procesorów Core 10. generacji (EOL). Choć spora część z nich już od jakiegoś czasu nie znajduje się w ofercie (np. model z literką K, które zostały wycofane pod koniec 2023 roku), to jednak teraz przyszła pora na pozostałe warianty, jak chociażby popularne niegdyś Core i5-10400F/10500/10600 czy Core i3-10100F/10105/10300/10305. Lista obejmuje w sumie 30 różnych procesorów, w tym również układy z serii Pentium Gold czy Celeron (BOX oraz tray). Według opublikowanego dokumentu Intel przestanie realizować zamówienia na nie już w styczniu, a do lipca 2025 r. chipy zostaną całkowicie wycofane z oferty.

Warto dodać, że plan zakończenia cyklu życia ogłoszono również dla procesora Intel Core i9-12900KS. To stosunkowo świeża, nieco ponad 2-letnia, flagowa jednostka oparta na architekturze Alder Lake. Mówimy tu co prawda tylko o firmowo podkręconym modelu i9-12900K, choć należy odnotować, że przez pewien czas był to najmocniejszy desktopowy model w ofercie Intela. Po pojawieniu się jednak chipów Core 13. i 14. generacji straciła już rację bytu. Oczekuje się, że zaprzestanie produkcji wszystkich wspomnianych w tym newsie jednostek nie będzie mieć większego znaczenia dla całego rynku - w końcu wszyscy koncentrują się już nowszych modelach.

