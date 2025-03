Intel Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 i Core Ultra 3 205 - poznaliśmy taktowania procesorów dla mniej wymagających

Premiera nowej generacji desktopowych procesorów Intela jest już coraz bliżej, ale faktem jest, że nie wszyscy czekają na pierwsze modele z serii Arrow Lake-S. Wszystko wskazuje na to, że Niebiescy w pierwszej kolejności wydadzą topowe jednostki z odblokowanym mnożnikiem. Mówimy więc tutaj o produktach dla entuzjastów i najbardziej wymagających graczy. Zwykli konsumenci zapewne poczekają na średniobudżetowe, niżej taktowane układy z TDP 65 W, o których wiadomo już coraz więcej.

Wygląda na to, że średniobudżetowe jednostki Intel Arrow Lake-S zapewnią znaczący wzrost wydajności w porównaniu do poprzedników. Szczególnie ciekawie zapowiada się 8-rdzeniowy model Core Ultra 3 205.

Informator znany jako @OneRaichu podzielił się kolejnymi przeciekami nt. niżej pozycjonowanych procesorów Intel Arrow Lake-S. Wygląda na to, że rdzenie Performace (Lion Cove) w procesorze Core Ultra 5 245 będą cechować się bazowym taktowaniem 3,4 GHz, a rozpędzać mają się aż do 5,1 GHz. Rdzenie Efficient (Skymont) mają natomiast startować od 2,9 GHz, a maksymalny ich zegar to rzekomo 4,5 GHz. Jak się okazuje, tylko nieznacznie wolniejszy będzie chip Core Ultra 5 235, gdzie taktowania rdzeni Performace to 3,4 GHz / 5,0 GHz (bazowe / Boost), a Efficient - 2,9 GHz / 4,4 GHz. Warto dodać, że oba te procesory mają zostać wyposażone w sumie w 14 rdzeni (6P+8E).

Nie zabrakło także wieści na temat najniżej pozycjonowanego Arrow Lake'a, czyli 8-rdzeniowego Core Ultra 3 205. Cztery jednostki Performance tego chipu mają osiągać taktowania 3,9 GHz / 4,8 GHz, natomiast pozostałe cztery Efficient - 3,3 GHz / 4,2 GHz. Jak zatem widać, nawet niżej pozycjonowane z nadchodzącej serii powinny cechować się wysokimi częstotliwościami pracy. Biorąc więc pod uwagę również nową, wydajniejszą architekturę procesorów można oczekiwać znaczącego wzrostu wydajności. Na konkrety musimy jednak jeszcze chwilę poczekać. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź procesorów Intel Arrow Lake-S odbędzie się 17 października.

