Intel Core i5-7660X - Procesor HEDT, który nie doczekał się premiery

Segment HEDT kojarzy nam się przede wszystkim z wieloma rdzeniami, ogromną mocą obliczeniową w profesjonalnych zastosowaniach, jak również wsparciem dla wielu ciekawych technologii. Swego czasu jednak Intel miał ciekawy pomysł, by zaoferować entuzjastom procesory o wydajności popularnych mainstreamowych jednostek. Dobrym przykładem jest 4-rdzeniowy chip Intel Core i5-7640X. Co więcej, producent planował też wydanie 2-rdzeniowego Core i3-7360X, ale ostatecznie zrezygnował z tych planów. Jak się teraz dowiadujemy, Intel pracował też nad innym kontrowersyjnym modelem z tej samej rodziny. Odkryto właśnie układ Intel Core i5-7660X, który jakimś cudem trafił do użytkownika twittera o nicku Zed__Wang.

Debiut chipu Core i5-7660X dla gniazda LGA 2066 z pewnością zostałby źle odebrany - w końcu Niebiescy byli już wręcz wyśmiewani za wydanie 4-rdzeniowego i5-7640X czy stworzenie 2-rdzeniowego i3-7360X.

Specyfikacja procesora Core i5-7660X przestawia się bardzo interesująco. Co ciekawe, mówimy tutaj nie o 4-, a o 6-rdzeniowym procesorze z wyłączoną technologią Hyper-Threading, który wykonany został w litografii 14 nm. Uwagę zwracają wysokie taktowania układu - choć domyślnie pracuje on z taktowaniem 3,4 GHz, w trybie Boost może przyspieszyć nawet do 5 GHz. Chip dysponuje 4-kanałowym kontrolerem pamięci DDR4, 8,25 MB pamięci podręcznej L3, ponadto obsługuje 28 linii PCI-Express 3.0. Współczynnik TDP ustalono na 140 W.

Niestety nie poznaliśmy wyników wydajności tego układu, ale umówmy się - w tym przypadku moc obliczeniowa to sprawa drugorzędna. Dlaczego Intel ostatecznie nie zdecydował się dołączyć tego procesora do swojej oferty? Tego w sumie nigdy się nie dowiemy, ale można się domyślić, że debiut chipu Core i5-7660X dla gniazda LGA 2066 zostałby źle odebrany - w końcu Niebiescy byli już wręcz wyśmiewani za wydanie 4-rdzeniowego i5-7640X czy stworzenie 2-rdzeniowego i3-7360X. W końcu nie po to inwestuje się w platformę HEDT, by instalować na niej chip o stosunkowo przeciętnych możliwościach.

Źródło: @Zed__Wang