Intel Arrow Lake-HX - poznaliśmy specyfikację procesorów nowej generacji dla topowych laptopów do gier i pracy

W przyszłym miesiącu nastąpi premiera nowej generacji desktopowych procesorów Intel Core Ultra 200K(F) z generacji Arrow Lake-S. Wiemy już, że przynajmniej Compute Tile (kafelek z rdzeniami Lion Cove i Skymont) będzie wykonany w procesie technologicznym TSMC N3, jako że Intel zrezygnował z użycia swojej litografii 20A. Oprócz desktopowych procesorów Arrow Lake-S, Intel przygotowuje także mobilne wersje Arrow Lake-HX oraz Arrow Lake-H. Duża część specyfikacji tych pierwszych właśnie pojawiła się w sieci.

Poznaliśmy specyfikację procesorów Intel Arrow Lake-HX, czyli najmocniejszych układów nadchodzącej generacji dla laptopów do gier oraz pracy. Ich parametry będą niewiele gorsze od desktopowych Arrow Lake-S.

Procesory Intel Core Ultra 200HX będą należały do serii Arrow Lake-HX i wygląda na to, że ich nazewnictwo będzie w dużej mierze zbliżone do desktopowych odpowiedników Arrow Lake-S. Według ujawnionych informacji, producent przygotowuje łącznie 6 SKU, po dwa na linie Core Ultra 9 (Core Ultra 9 285HX oraz Core Ultra 9 275HX), Core Ultra 7 (Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX) oraz Core Ultra 5 (Core Ultra 5 245HX, Core Ultra 5 235HX). Konfiguracja poszczególnych SKU będzie zbliżona do dotychczasowych generacji. Intel Core Ultra 9 285HX oraz Core Ultra 9 275HX zaoferują po 8 rdzeni Performance (Lion Cove) i 16 rdzeni Efficient (Skymont). Intel Core Ultra 7 265HX i Core Ultra 7 255HX otrzymają po 8 rdzeni P-Core i 12 rdzeni E-Core, natomiast najniższe jednostki Core Ultra 5 245HX i Core Ultra 5 235HX - po 6 rdzeni Lion Cove i 8 rdzeni Skymont.

Intel Core Ultra 9 285HX Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 7 265HX Intel Core Ultra 7 255HX Intel Core Ultra 5 245HX Intel Core Ultra 5 235HX Architektura Lion Cove (P-Core)

Skymont (E-Core) Liczba rdzeni 24C/24T 24C/24T 20C/20T 20C/20T 14C/14T 14C/14T Konfiguracja 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core Zegar bazowy (P-Core) 2,8 GHz 2,7 GHz 2,6 GHz 2,4 GHz 3,1 GHz 2,9 GHz Zegar bazowy (E-Core) 2,1 GHz 2,1 GHz 2,3 GHz 1,8 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz Zegar Turbo (Thermal Velocity Boost) 5,5 GHz (1 rdzeń P-Core) 5,4 GHz (1 rdzeń P-Core) 5,3 GHz (1 rdzeń P-Core) 5,2 GHz (1 rdzeń P-Core) 5,1 GHz (1 rdzeń P-Core) 5,1 GHz (1 rdzeń P-Core) Zegar Turbo Boost 3.0 5,5 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,4 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,3 GHz (2 rdzenie P-Core) 5,2 GHz (2 rdzenie P-Core) - - Zegar Turbo Boost 2.0 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz Zegar Turbo (All P-Core) 5,2 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz Zegar Turbo (E-Core) 4,6 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Taktowanie iGPU 2000 MHz 1900 MHz 1900 MHz 1900 MHz 1900 MHz 1800 MHz

Intel Core Ultra 9 275HX od modelu Core Ultra 9 285HX będzie się różnił wyłącznie dwoma elementami - niższym o 100 MHz bazowym zegarem dla rdzeni Lion Cove (2,7 GHz zamiast 2,8 GHz) i obniżonym o 100 MHz taktowaniem dla zintegrowanego układu graficznego (1900 MHz zamiast 2000 MHz). Maksymalne taktowanie będzie sięgać 5,5 GHz (dla dwóch rdzeni z użyciem technologii Turbo Boost 3.0) oraz 5,2 GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni Lion Cove. Dla rdzeni Skymont bazowy zegar w układach Core Ultra 9 wynosi 2,1 GHz, natomiast maksymalny to 4,6 GHz zarówno dla Core Ultra 9 285HX jak i Core Ultra 9 275HX.

Z technologii Intel Turbo Boost 3.0 skorzystają także układy Core Ultra 7 265HX oraz Core Ultra 7 255HX. Maksymalne zegary dla dwóch rdzeni Performance sięgną tutaj odpowiednio 5,3 GHz oraz 5,2 GHz. Przy obciążeniu wszystkich 8 rdzeni P-Core, taktowanie sięgnie 5,1 GHz dla Core Ultra 7 265HX oraz 5,0 GHz dla Core Ultra 7 255HX. Dwa najniższe na liście SKU - Core Ultra 5 245HX oraz Core Ultra 5 235HX - będą pozbawione wsparcia dla Turbo Boost 3.0. Z kolei z użyciem standardowego Turbo Boost 2.0, ich zegary wyniosą 5,0 GHz przy obciążeniu wszystkich sześciu rdzeni Performance lub 5,1 GHz w przypadku 1-2 rdzeni. Podana w tabeli specyfikacja obecnie jest jednak nieoficjalna, więc do czasu premiery może dojść jeszcze do pewnych zmian.

Źródło: WCCFTech, X @jaykihn0