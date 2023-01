HyperX Clutch Gladiate i Pulsefire Haste 2 - kontroler dla Xboksa z mapowaniem przycisków i mysz o odpytywaniu 8000 Hz

HyperX to kolejna marka, która przedstawiła nowości podczas targów CES 2023. Te nowości to m.in. przewodowy kontroler dla konsol Xbox oraz mysz dla graczy, która dostępna będzie zarówno w przewodowej, jak i bezprzewodowej wersji. Mysz pojawi się dodatkowo w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej (kontroler tylko w czerni). Jeśli chodzi o ceny i dostępność, to kontroler pojawi się w sklepach już w marcu w cenie 35 dolarów, zaś mysz w kwietniu, w cenie 60 oraz 80 dolarów (w zależności od wersji).

HyperX zapowiedziało przewodowy kontroler dla konsol Xbox oraz mysz dla graczy, która dostępna będzie zarówno w przewodowej, jak i bezprzewodowej wersji. Nowości trafią do sklepów w marcu i kwietniu.

HyperX Clutch Gladiate, a więc nadchodzący kontroler z certyfikatem Xbox, to przewodowe rozwiązanie o klasycznym wyglądzie, wzbogacone złączem 3,5 audio mm jack, służącym do opcjonalnego podłączenia słuchawek. Sprzęt ów cechuje się dodatkowo możliwością mapowania przycisków, które znajdują się na odwrocie (tegoż odwrotu póki co nie pokazano). Wewnątrz nie zabrakło też podwójnych silniczków wibracyjnych, a na zewnątrz - teksturowanych chwytów, które zapewniać mają pewniejsze ułożenie kontrolera w dłoniach.

HyperX Pulsefire Haste 2 to z kolei gamingowa mysz, ważąca niespełna 53 g (w wersji przewodowej) lub 62 g (bezprzewodowa). Cechuje ją także precyzyjny, autorski sensor HyperX 26K o rozdzielczości do 26000 DPI i o konkurencyjnej częstotliwości odpytywania na poziomie 8000 Hz (co wciąż jest względną rzadkością). Model bezprzewodowy wyposażono w łączność 2.4 GHz, jak i w łączność Bluetooth, zaś czas pracy na pojedynczym ładowaniu to ok. 100 godzin. Tak samo jak w przypadku innych urządzeń HyperX dedykowanych komputerom, tak samo Pulsefire Haste 2 będzie można programować (LEDy, makra) za pomocą oprogramowania NGENUITY.

Źródło: HyperX