Huawei Matebook X Pro 2020 oraz Matebook 13 debiutują w Polsce

W lutym Huawei oficjalnie zaprezentował po raz pierwszy nową wersję swojego topowego ultrabooka o nazwie Matebook X Pro. Huawei Matebook X Pro przez wielu uważany jest za przynajmniej jednego z najlepszych laptopów dostępnych na rynku - wysoka jakość wykonania połączona z eleganckim designem, świetny ekran o proporcjach 3:2 oraz wystarczająca wydajność do codziennej pracy wystarczyły by okrzyknąć Matebooka X Pro jednym z najlepszych mobilnych urządzeń wyposażonych w system Windows 10. Huawei Matebook X Pro również jako pierwszy model z linii producenta umieścił kamerkę internetową w klawiaturze, jednocześnie usuwając ją znad ekranu. Dzisiaj dość nieoczekiwanie, producent poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży w Polsce zarówno wspomnianego Matebooka X Pro w najnowszej wersji jak również innego laptopa - Matebooka 13. Oba urządzenia dostaniemy z procesorami 10 generacji Intel Comet Lake-U.

Firma Huawei poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu do Polski nowych wersji laptopów Matebook X Pro oraz Matebook 13.

Ultrabook zostanie wyposażony w procesory Intel Core i5-10210U oraz Core i7-10510U. Opcjonalnie na pokładzie urządzenia znajdzie się dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX250. W przypadku topowego ultrabooka firmy nie mamy co liczyć ani na wydajniejsze procesory (Ice Lake-U, Core i7-10710U bądź AMD Renoir), tak samo jak w przypadku opcjonalnego GPU nie dostaniemy nowej wersji NVIDIA GeForce MX350. Sprzęt otrzyma także 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD PCIe x4 Gen.3 o pojemności do 1 TB.

Nie zabraknie również ekranu błyszczącego IPS o przekątnej 13,9", rozdzielczości 3000x2000 pikseli (proporcje 3:2), jasności do 450 nitów oraz ze 100% odwzorowaniem przestrzeni barw sRGB. Urządzenie zostanie wyposażone w porty Thunderbolt 3, USB 3.1 typu C Gen.2, USB 3.1 typu A Gen.1 oraz gniazdo audio jack 3,5 mm. Wbudowany akumulator będzie miał pojemność 57,4 Wh. W zestawie znajdzie się także szybka ładowarka 65W, którą naładujemy nie tylko laptopa, ale również kompatybilne z nią urządzenia. Co ciekawe, nowa wersja Huawei Matebook X Pro została pozbawiona wsparcia dla przestrzennego formatu dźwięku w postaci Dolby Atmos.

Do Polski zmierza także odświeżony laptop Huawei Matebook 13, który swego czasu był także bardzo popularnym urządzeniem w Polsce. Notebook także będzie bazował na procesorach 10 generacji Intel Comet Lake-U w postaci 4-rdzeniowych i 8-wątkowych układów Intel Core i5-10210U oraz Intel Core i7-10510U. Również tutaj pojawi się opcjonalnie karta NVIDIA GeForce MX250. Sprzęt ponadto zaoferuje 8 lub 16 GB RAM LPDDR3 2133 MHz oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.

Huawei Matebook 13 (2020) został wyposażony w 13-calowy ekran IPS o proporcjach 3:2 oraz rozdzielczości 2160x1440 pikseli. Matryca charakteryzuje się kontrastem statycznym wynoszącym 1000:1, jasnością do 300 nitów oraz 100% pokryciem barw sRGB. Dość biednie natomiast prezentuje się kwestia portów, ponieważ Huawei Matebook 13 posiada tylko dwa złącza USB typu C, z czego jedno (ulokowane na lewym boku laptopa) umożliwi ładowania notebooka. Oprócz tego znajdziemy także gniazdo audio jack 3,5 mm. Huawei Matebook 13 (2020) posiada także akumulator o pojemności 41,7 Wh, który ma pozwolić na blisko 12 godzin oglądania filmów z dala od gniazda sieciowego. Od dzisiaj Huawei Matebook 13 oraz Matebook X Pro wchodzą do przedsprzedaży i producent oferuje bardzo ciekawy gratis do zamówień w postaci smartfona Huawei P30.

Ceny za poszczególne modele:



Huawei Matebook 13: Intel Core i5-10210U / 8 GB RAM / SSD 512 GB - 3999 złotych

Huawei Matebook 13: Intel Core i7-10510U / 16 GB RAM / GeForce MX250 / SSD 512 GB - 5999 złotych

Huawei Matebook X Pro: Intel Core i5-10210U / 16 GB RAM / SSD 512 GB - 6999 złotych

Huawei Matebook X Pro: Intel Core i7-10510U / 16 GB RAM / GeForce MX250 / SSD 1 TB - 8499 złotych

Źródło: Huawei