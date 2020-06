Huawei Mate 50 i Mate P50 - smartfony bez fizycznych przycisków

Na rynku urządzeń mobilnych zapanowała stagnacja, przy czym za wyjątek możemy uznać smartfony wyposażone w elastyczne wyświetlacze, czyli tak zwane składane telefony. Na ten moment możemy patrzyć na nie jak na ciekawostkę, gdyż po pierwsze są koszmarnie drogie, po drugie — ich dopracowanie pozostawia wiele do życzenia. Nie spodziewam się, że najbliższym czasie w branży dokona się rewolucja, dlatego też dopatruję się szans w ewolucji. Taką może zapewnić nam Huawei, który pracuje nad dwoma smartfonami z aparatami pod ekranem, które będą pozbawione przycisków fizycznych. Najpewniej chodzi o przyszłoroczne Huawei P50 oraz Huawei Mate 50.

W sieci pojawiły się grafiki przedstawiające prawdopodobny wygląd smartfonów Huawei P50 oraz Huawei Mate 50. Urządzenia zostaną pozbawione przycisków fizycznych.

Serwis Let's Go Digital opublikował rendery opracowane na bazie wniosków patentów Huawei. Wnioski zostały złożone w październiku ubiegłego roku, jednak ich publikacja ma miejsce dopiero teraz. Uściślając — miała miejsce wczoraj, czyli 2 czerwca. Grafiki ukazują obraz tego, czego możemy spodziewać się po przyszłych smartfonach tytułowego producenta. Jako że w grę wchodzą efektywne i zapewne kosztowne rozwiązania, obstawiam, że rednery odnoszą się do topowych urządzeń, które trafią na rynek w przyszłym roku. Tak, mam na myśli Huawei P50 oraz Huawei Mate 50. Oczywiście, do przyszłego roku sytuacja może uleć pewnym zmianom, jednak dwie cechy urządzeń niemal na pewno zostaną zachowane.

Rendery przedstawiają dwa urządzenia, które różnią się jedynie głównymi aparatami. Na pierwszej grafice widzimy podłużny moduł fotograficzny, na drugiej zaś element w kształcie okręgu. Wzornictwo pasuje odpowiednio do serii „P” oraz „Mate” od Huawei. Cechami wspólnymi jest niemal bezramkowa konstrukcja z ekranem zawiniętym na boki obudowy. Aparat znajdzie się najprawdopodobniej pod ekranem, ale to nie wszystko. Na grafice oraz w patentach brak jest informacji o przyciskach fizycznych. Możliwe więc, że Huawei całkowicie zrezygnuje z tego typu rozwiązania. Taką ewolucję kupuję.

Źródło: Letsodigital