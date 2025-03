HONOR Magic V3 - najsmuklejszy składany smartfon na świecie. Chińska marka pobiła rekord i znów podniosła poprzeczkę

Rynek (WE) składanych urządzeń został w drugim kwartale 2024 roku zdominowany przez markę HONOR, gdzie najlepiej sprzedającym się modelem był Magic V2. Wyróżniał się on spośród innych swoją niezwykle smukłą konstrukcją, dzięki której zostawiał konkurencję daleko w tyle. Chińska firma wydała właśnie na rynek godnego następcę, który przesuwa tę granicę jeszcze bardziej. Ponownie mamy do czynienia z najsmuklejszym składanym smartfonem na świecie.

HONOR Magic V3 to zdecydowanie jeden z najciekawszych składanych modeli smartfonów, jakie zadebiutowały ostatnio na rynku. Jego niezwykle smukłą konstrukcję dopełniają flagowe podzespoły.

W czasie gdy Samsung wydaje się słodko spać, wszak kolejne składane smartfony tej marki nie przynoszą za sobą zbyt wielkich zmian, firma HONOR wprowadza na rynek coraz ciekawsze urządzenia. Już model HONOR Magic V2 robił wrażenie swoją grubością po złożeniu, która wynosi 9,9 mm (dla porównania Samsung Galaxy Z Fold6 - 12,1 mm). Natomiast kolejna edycja podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Tym razem złożona konstrukcja ma grubość 9,2 mm, co jest wartością tylko trochę większą od klasycznych smartfonów, takich jak Samsung Galaxy S24 Ultra (8,6 mm). W tak smukłej obudowie firmie udało się zamknąć naprawdę dobre podzespoły, które czynią z nowości urządzenie godne uwagi.

HONOR Magic V2 HONOR Magic V3 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,19 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz Cortex-A715

2 x 2,8 GHz Cortex-A710

3 x 2,0 GHz Cortex-A510 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz Cortex-X4

3 x 3,2 Ghz Cortex-A720

2 x 3,0 GHz Cortex-A720

2 x 2,3 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 740 Adreno 750 Pamięć RAM 16 GB 12 GB Pamięć wbudowana 512 GB 512 GB Ekran zewnętrzny 6,43" 2376 x 1060 px, LTPO OLED, 120 Hz

HDR10+, 2500 nitów 6,43" 2376 x 1060 px, LTPO OLED, 120 Hz

Dolby Vision, 5000 nitów Ekran wewnętrzny 7,92" 2344 x 2156 px, OLED, 120 Hz

HDR10+, IMAX Enhanced, 1600 nitów 7,92" 2344 x 2156 px, LTPO OLED, 120 Hz

Dolby Vision, 1800 nitów Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, IR, 5G

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, IR, 5G

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Złącza, porty i sloty USB 3.1 typu C Kamery przednie 16 + 16 MP (f/2.2) 20 + 20 MP (f/2.2, 90 stopni) Kamery tylne 50 MP (f/1.9, OIS)

20 MP (f/2.4, OIS, 2,5x zoom optyczny)

50 MP (f/2.0) 50 MP (f/1.6, OIS)

50 MP (f/3.0, OIS, 3,5x zoom optyczny)

40 MP (f/2.2, 112 stopni) Klasa odporności - IPX8 Akumulator 5000 mAh / 66 W 5150 mAh / 66 W Wymiary Rozłożony: 156,7 x 145,4 x 4,7 mm

Złożony: 156,7 x 74,1 x 9,9 mm Rozłożony: 156,6 x 145,3 x 4,35 mm

Złożony: 156,6 x 74 x 9,2 mm Waga 231 lub 237 g 226 lub 230 g System Android 13 Android 14 Cena MSRP 8999 zł 1999 euro Aktualna cena 5999 zł 1699 euro

Mamy bowiem do czynienia z flagowym procesorem od Qualcomma, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej. Oba ekrany to nadal panele OLED, które wyróżniają się teraz wyższą jasnością szczytową i wsparciem dla Dolby Vision. Nie brakuje nowych standardów łączności bezprzewodowej, a nawet portu USB typu C w standardzie 3.1 (z DP Alt Mode). Pod względem aparatów również można zauważyć krok naprzód. Konstrukcja jest teraz odporna na wodę, a ogniwo zostało trochę powiększone i obsługuje 50 W ładowanie bezprzewodowe. Na ten moment smartfon nie jest dostępny w Polsce, aczkolwiek z pewnością jest to tylko kwestia czasu, ponieważ na polskiej stronie producenta przedstawiany jest jako nowość. Regularna cena to 1999 euro, jednak dostępny jest kupon (na europejskim rynku), który obniża ją do 1699 euro. Warto też nadmienić, że poprzedni wariant doczekał się promocji i choć jego zakup nadal jest trudny do przełknięcia (wszak mówimy o prawie 6000 zł), to tak duża tendencja spadkowa dobrze rokuje na przyszłość.

Źródło: HONOR