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Sony PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola DIY z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin grania

Natan Faleńczyk | 26-01-2026 21:30 |

Sony PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola DIY z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin graniaJeszcze raz wkraczamy do świata DIY, aby przyjrzeć się ambitnemu projektowi, który dotyczy bardzo popularnej (swego czasu) konsoli od Sony - tytułowej PlayStation 4. Pewien użytkownik postanowił stworzyć jej przenośną odsłonę, przez co ostatecznie powstał stosunkowo wydajny handheld do gier. W urządzeniu zmieniono układ chłodzenia, a zarazem zwiększono całą funkcjonalność. Wszystko - wraz z sześcioma akumulatorami - zamknięto w obudowie z tworzywa sztucznego.

Oficjalny handheld, na którym możnaby uruchamiać gry z konsoli PlayStation 4, nigdy nie powstał, ale pewien użytkownik postanowił sam go stworzyć. Po "kilku" modyfikacjach zmienił on tę konsolę w jej przenośną wersję.

PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola od Sony z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin grania [1]

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Do projektu została użyta płyta główna z konsoli Sony PlayStation 4 Slim, którą odpowiednio przycięto i zmodyfikowano - usuwając przy tym nieużywane sekcje. Autor zaznaczył, że jego celem nie była wyłącznie redukcja rozmiaru, ale polepszenie poboru mocy i temperatur. Co do tych ostatnich: system chłodzenia przeprojektowano i można aktywnie nimi zarządzać. Do tego na pokład trafił mikrokontroler ESP32 z niestandardowym oprogramowaniem, dzięki któremu możliwy jest pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, czy też wgląd w pobór mocy i samo ładowanie. Dzięki niemu handheld może się też wyłączyć w sytuacjach awaryjnych. Na froncie znalazł się 7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD. 

  Sony PlayStation 4 Slim Handheld
Wyświetlacz 7" 1920 x 1080 px, OLED (16:9)
Łączność 1 x HDMI
3 x USB typu C
1 x USB 3.0 typu A
1 x ESP32 (mikrokontroler)
1 x Bezpośrednie połączenie z PS4
1 x Dedykowany port do grania podczas ładowania
Akumulator 6 x 6000 mAh (łącznie ok. 130 Wh)
Pobór mocy Niskie/średnie obciążenie: ok. 44 W
Wysokie obciążenie: ok. 88 W
Czas pracy Niskie/średnie obciążenie: 2,7-3 godziny
Wysokie obciążenie: 1,3-1,5 godziny

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W środku, a dokładniej w obudowie z tworzywa ABS, znalazło się miejsce dla wspomnianych już sześciu akumulatorów (21700), z których każdy ma pojemność 6000 mAh. Całościowo mówimy o około 130 Wh. Tak zapas mocy ma starczyć nawet na trzy godziny rozgrywki w mniej wymagające gry. Twórca tego handhelda, który ukrywa się pod pseudonimem wewillmakeitnow, poinformował, że chciał po prostu pochwalić się efektami swojej pracy i nie ma zamiaru monetyzować projektu. Jego oficjalne słowa i więcej zdjęć możemy znaleźć na platformie Reddit pod tym adresem.

PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola od Sony z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin grania [2]

PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola od Sony z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin grania [3]

Źródło: Reddit via VideoCardz, Sony, Wikipedia, Nitecore Polska
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