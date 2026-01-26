Sony PlayStation 4 w formie handhelda. Przenośna konsola DIY z ekranem OLED, która pozwoli na kilka godzin grania

Jeszcze raz wkraczamy do świata DIY, aby przyjrzeć się ambitnemu projektowi, który dotyczy bardzo popularnej (swego czasu) konsoli od Sony - tytułowej PlayStation 4. Pewien użytkownik postanowił stworzyć jej przenośną odsłonę, przez co ostatecznie powstał stosunkowo wydajny handheld do gier. W urządzeniu zmieniono układ chłodzenia, a zarazem zwiększono całą funkcjonalność. Wszystko - wraz z sześcioma akumulatorami - zamknięto w obudowie z tworzywa sztucznego.

Oficjalny handheld, na którym możnaby uruchamiać gry z konsoli PlayStation 4, nigdy nie powstał, ale pewien użytkownik postanowił sam go stworzyć. Po "kilku" modyfikacjach zmienił on tę konsolę w jej przenośną wersję.

Do projektu została użyta płyta główna z konsoli Sony PlayStation 4 Slim, którą odpowiednio przycięto i zmodyfikowano - usuwając przy tym nieużywane sekcje. Autor zaznaczył, że jego celem nie była wyłącznie redukcja rozmiaru, ale polepszenie poboru mocy i temperatur. Co do tych ostatnich: system chłodzenia przeprojektowano i można aktywnie nimi zarządzać. Do tego na pokład trafił mikrokontroler ESP32 z niestandardowym oprogramowaniem, dzięki któremu możliwy jest pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, czy też wgląd w pobór mocy i samo ładowanie. Dzięki niemu handheld może się też wyłączyć w sytuacjach awaryjnych. Na froncie znalazł się 7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD.

Sony PlayStation 4 Slim Handheld Wyświetlacz 7" 1920 x 1080 px, OLED (16:9) Łączność 1 x HDMI

3 x USB typu C

1 x USB 3.0 typu A

1 x ESP32 (mikrokontroler)

1 x Bezpośrednie połączenie z PS4

1 x Dedykowany port do grania podczas ładowania Akumulator 6 x 6000 mAh (łącznie ok. 130 Wh) Pobór mocy Niskie/średnie obciążenie: ok. 44 W

Wysokie obciążenie: ok. 88 W Czas pracy Niskie/średnie obciążenie: 2,7-3 godziny

Wysokie obciążenie: 1,3-1,5 godziny

W środku, a dokładniej w obudowie z tworzywa ABS, znalazło się miejsce dla wspomnianych już sześciu akumulatorów (21700), z których każdy ma pojemność 6000 mAh. Całościowo mówimy o około 130 Wh. Tak zapas mocy ma starczyć nawet na trzy godziny rozgrywki w mniej wymagające gry. Twórca tego handhelda, który ukrywa się pod pseudonimem wewillmakeitnow, poinformował, że chciał po prostu pochwalić się efektami swojej pracy i nie ma zamiaru monetyzować projektu. Jego oficjalne słowa i więcej zdjęć możemy znaleźć na platformie Reddit pod tym adresem.

Źródło: Reddit via VideoCardz, Sony, Wikipedia, Nitecore Polska