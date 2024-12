Haker twierdzi, że przechwycił i sprzedał wewnętrzne dane AMD, w tym szczegółowe projekty i dane osobowe pracowników

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko problem zwykłych użytkowników, ponieważ co jakiś czas słyszymy o włamaniach na serwery różnych przedsiębiorstw. Tym razem padło na amerykańską firmę AMD, znaną każdemu entuzjaście sprzętu komputerowego. Haker używający pseudonimu IntelBroker ogłosił, że posiada wewnętrzne dane techniczne i osobowe pracowników AMD. Przedsiębiorstwo podjęło już odpowiednie działania wobec tych deklaracji.

Haker IntelBroker, znany z włamania na platformę Europolu, pochwalił się na jednym z internetowych forów, że jest w posiadaniu wewnętrznych danych technicznych i osobowych pracowników AMD, oraz że właśnie je spienięża. Według wpisu na forum cyberprzestępca przechwycił takie dane jak: bazy pracowników, bazy klientów, identyfikatory użytkowników, imiona i nazwiska, funkcje zawodowe, numery telefonów służbowych, adresy e-mail, statusy zatrudnienia, a także informacje o przyszłych projektach i produktach AMD, arkusze specyfikacji, pliki właściwości, oprogramowania typu ROM, kody źródłowe, oprogramowania układowe oraz dane finansowe poszczególnych działów firmy.

AMD, poproszone o komentarz przez portal BleepingComputer, odpowiedziało: "Wiemy o organizacji cyberprzestępczej, która twierdzi, że jest w posiadaniu skradzionych danych AMD. Ściśle współpracujemy z funkcjonariuszami organów ścigania i zewnętrznymi partnerami hostingowymi w celu zbadania roszczenia i znaczenia danych". Na chwilę obecną przedsiębiorstwo nie wie, jak haker mógł uzyskać dostęp do omówionych wyżej danych. Jeśli jednak deklaracje cyberprzestępcy okażą się prawdziwe, może to poważnie zaburzyć przyszłość AMD. Zwłaszcza że na świecie istnieją podmioty, które z chęcią nabyłyby cenne know-how w celu rozwoju własnych chipów, w świetle wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

MAJOR BREACHIntelBroker is allegedly selling the AMD data breach dated June 2024.



Compromised data: Future AMD products, Spec sheets, employee databases, customer databases, property files, ROMs, source code, firmware and finances.



Employee Database Breached data: User ID… pic.twitter.com/Q2P98zNBQw