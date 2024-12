Goodram PX700 - rynkowy debiut szybkiego dysku SSD PCIe 4.0 z grafenowym radiatorem

Goodram to polska marka przedsiębiorstwa Wilk Elektronik założonego w Tychach w 1991 roku i z siedzibą w Łaziskach Górnych. Brand jest rozpoznawalny głównie z pamięci flash różnego rodzaju w bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Nie inaczej jest w przypadku debiutującej właśnie na rynku serii dysków SSD M.2 Goodram PX700, które wykorzystują standard PCIe 4.0 i technologię HMB 3.0 (Host Memory Buffer) oraz grafenowy odpromiennik ciepła.

Goodram PX700 to seria szybkich dysków SSD M.2 w standardzie PCIe 4.0, cechująca się pojemnościami od 512 GB do 4 TB. Dyski posiadają wsparcie dla technologii HMB 3.0 (Host Memory Buffer), która pozwala dyskom wykorzystywać pamięć RAM komputera do szybkiego i efektywnego zarządzania danymi. To oznacza, że seria PX700 ma dostęp do błyskawicznej pamięci RAM, co skutkuje wyższymi prędkościami odczytu i zapisu danych. Producent deklaruje się, że niezależnie od zastosowania i zapełnienia dysku parametry powinny pozostać na tym samym poziomie. Dodatkowo nowe produkty mają charakteryzować się niskim zużyciem prądu. Nadto radiator "wykonany z grafenu" ma skutecznie zapobiegać throttlingowi termicznemu.

Goodram PX700 w wariancie 512 GB cechuje się prędkością odczytu danych równym 7000 MB/s i zapisu na poziomie 4200 MB/s przy zachowaniu TBW na wartości 300 TB. Wersje o pojemnościach 1 TB, 2 TB i 4 TB mają zachowywać broszurkowe prędkości odczytu 7400 MB/s i zapisu 6 500 MB/s. Jedyną zmienną jest rosnący parametr TBW, który dla edycji 1 TB wynosi 600 TB, dla 2 TB już 1200 TB, a dla 4 TB aż 2400 TB. Na dziś (06.12.2023 r.) w polskich sklepach są dostępne jedynie warianty powyżej 1 TB. Niestety nie wiemy kiedy pojawią się wersje 512 GB. Ceny nowości od Goodram w większości duży sklepów z elektroniką wyglądają następująco:

Goodram PX700 1 TB - 269 zł z VAT

Goodram PX700 2 TB - 459 zł z VAT

Goodram PX700 4 TB - 989 zł z VAT

Źródło: Goodram