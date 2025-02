Goodram IRDM PRO GEN 5 - premiera pierwszego, szybkiego nośnika SSD na interfejsie PCIe 5.0 od polskiej marki

Goodram to polska marka znana z produkcji przystępnej cenowo pamięci masowej oraz pamięci RAM. Teraz producent wprowadza do swojej oferty pierwszy szybki nośnik SSD na interfejsie PCIe 5.0. Nowy nośnik SSD wyposażono w innowacyjny odpromiennik ciepła wykonany w technologii Graphreeze, bazującej na grafenie. Dzięki zastosowaniu tego materiału cienki radiator ma efektywne odprowadzać ciepło, co ma kluczowe znaczenie przy dużych prędkościach transferu danych.

Goodram IRDM PRO GEN 5 to pierwszy nośnik SSD na interfejsie PCIe 5.0 popularnej polskiej marki. Ma on zaoferować transfery do 12 000 MB/s i wysokie parametry IOPS. Dodatkowo do chłodzenia kontrolera i kości pamięci użyto zaawansowanej technologii Graphreeze.

Goodram IRDM PRO GEN 5 to szybki nośnik SSD wykorzystujący interfejs PCIe 5.0. Zaoferuje on prędkość odczytu danych na poziomie 11 500 MB/s dla wersji 1 TB oraz 12 000 MB/s dla wariantów pojemnościowych 2 TB i 4 TB. W przypadku zapisu danych mowa tutaj o 9 000 MB/s i 11 000 MB/s. W przypadku odczytu losowego jest to 1 300 000 IOPS oraz 1 400 000 IOPS. Natomiast w przypadku zapisu losowego każdy wariant IRDM PRO GEN 5 osiąga 1 400 000 IOPS. Nośniki SSD zostały wyposażone w kontroler pamięci Phison PS5026-E26 i wspierają technologie DirectStorage firmy Microsoft, która pozwala na ładowanie danych bezpośrednio do podsystemu pamięci operacyjnej kart graficznych.

Żywotność IRDM PRO GEN 5 w wersji pojemnościowej 1 TB została określona na 700 TBW, natomiast dla wariantów 2 TB i 4 TB jest to kolejno: 1400 TBW oraz 3000 TBW. Nośniki te powinny również wytrzymać 1 600 000 godzin pracy oraz posiadają pięcioletnią gwarancję producenta. Za chłodzenie kontrolera oraz kości pamięci odpowiada autorska technologia producenta Graphreeze, która wykorzystuje płatki grafenu. Cienki radiator ma odprowadzać ciepło 20 razy wydajniej niż aluminium. Nośniki SSD PCIe 5.0 od Goodram są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny kształtują się następująco:

Goodram IRDM PRO GEN 5 1 TB - 649 zł

Goodram IRDM PRO GEN 5 2 TB - 1169 zł

Goodram IRDM PRO GEN 5 4 TB - 1999 zł

Źródło: Goodram