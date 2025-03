Golang Developer - czym się zajmuje?

Specjaliści IT pracujący w języku programowania Golang cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców. Technologia Go doskonale sprawdza się między innymi w budowie serwerów sieciowych, ale Golang Developer może ją również wykorzystywać przy tworzeniu różnych typów aplikacji. Warto nieco bliżej poznać jego profesję, w tym kluczowe obowiązki zawodowe. Praca na stanowisku Golang Developer to świetny wybór dla osób, które interesuje programowanie aplikacji.

Tworzenie aplikacji

Osoby pracujące na stanowisku Golang Developer najczęściej zajmują się tworzeniem różnego rodzaju aplikacji, są to między innymi aplikacje mobilne, desktopowe i sieciowe. Warto podkreślić, że dzięki technologii Go są w stanie budować je od podstaw. Ponadto język programowania Golang świetnie sprawdza się również przy rozwijaniu już istniejących aplikacji. Z jego pomocą można zadbać o ich dodatkowe funkcjonalności. Oznacza to również, że podczas tworzenia aplikacji Golang Developer może zajmować się budowaniem systemów równoległych, tworzeniem serwerów HTTP lub też projektowaniem mikroserwisów. Praca w Golang jest zatem doskonałym wyborem dla osób, które chcą kompleksowo zająć się tworzeniem aplikacji.

Optymalizacja wydajności

Golang Developer może także być odpowiedzialny za przeprowadzanie optymalizacji napisanego kodu. Od jego pracy zależy zatem wydajność stworzonej aplikacji oraz szybkość działania jej poszczególnych funkcjonalności. Należy nadmienić, że język Golang doskonale sprawdza się podczas przeprowadzania optymalizacji, ponieważ cechuje się silnym typowaniem, a dodatkowo ma wbudowaną obsługę współbieżności. Jeśli zatem dobrze poznasz technologię Go, możesz rozpocząć pracę specjalisty IT i kontynuować karierę jako osoba zajmująca się optymalizacją gotowego kodu.

Sprawdzanie poprawności działania kodu

Warto również wiedzieć, że znajomość technologii Golang sprawdza się w różnych obszarach IT. Jednym z nich jest testowanie oprogramowania. W praktyce oznacza to, że Developer Golang bardzo często sam tworzy odpowiednie testy, aby na ich podstawie sprawdzić poprawność przygotowanego kodu. Dzięki posiadanym umiejętnościom jest on w stanie przygotować zarówno testy jednostkowe, jak i integracyjne. Golang Developer może również odpowiadać za przeprowadzanie dokładnej analizy problemów technicznych oraz za debugowanie aplikacji. Od jego pracy zależy zatem, czy gotowy produkt spełni oczekiwania wszystkich przyszłych użytkowników.

Jeśli interesuje Cię praca w Ops, umiejętność testowania i znajomość języka Golang będą Twoim dodatkowym atutem podczas rekrutacji.

Stała współpraca z zespołem developerów

Podczas wykonywania obowiązków zawodowych Developer Go współpracuje z pozostałymi członkami zespołu developerskiego. Jeśli jest odpowiedzialny za testowanie gotowych aplikacji, informuje pozostałych programistów o wykrytych problemach i razem z nimi zastanawia się nad kolejnymi działaniami. Zazwyczaj jest w stałym kontakcie głównie z developerami z obszaru front-end i back-end, pomagając w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań. Ponieważ specjalista Go nierzadko zajmuje się także tworzeniem zapytań do baz danych oraz dba o zachowanie integralności w ich obszarze, współpracuje również z analitykami danych.

Podsumowanie

Praca na stanowisku Golang Developer to świetny wybór dla osób, które interesuje programowanie aplikacji. Specjalista z tego obszaru IT może także przeprowadzać testy gotowego kodu czy wdrażać działania nakierowane na jego zoptymalizowanie. Najczęściej Golang Developer pracuje wspólnie z całym zespołem developerskim, dbając o funkcjonalność tworzonych aplikacji.

Źródło: Pracuj.pl