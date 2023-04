Genesis Xenon 220 G2 - odświeżona wersja myszy dla graczy. Cichy klik, wyższe DPI, wygodny kształt i rozsądna cena

Marka Genesis zaktualizowała ostatnio ofertę produktów o modele z dopiskiem G2. Wśród odświeżonych urządzeń nie zabrakło atrakcyjnej cenowo myszy Xenon 220 G2, która powinna przypaść do gustu osobom często grającym w nocy. Model ten wyróżnia się wszak przyciskami zapewniającymi niesłyszalne kliknięcia. Całość bazuje na sensorze optycznym o rozdzielczości do 12 800 DPI (model nieznany), który odznacza się częstotliwością próbkowania 1000 Hz.

Genesis Xenon 220 G2 to kosztująca mniej niż sto złotych myszka dla graczy z cichymi przełącznikami oraz wygodną podpórką pod kciuka.

Kolejną cechą myszy jest design z efektownymi wcięciami po bokach, przez które to wydostaje się podświetlenie RGB z efektem PRISMO (efektów mamy łącznie 12, a więc całkiem sporo). Całość posiada ponadto całkiem ergonomiczny kształt oraz podpórkę na kciuk, która ma zapewnić komfortową pozycję oraz pewny chwyt. Produkt wyposażono również w teflonowe ślizgacze, które powinny zapewnić użytkownikowi precyzyjny ślizg.

Genesis Xenon 220 G2 wyróżnia się siedmioma programowalnymi przyciskami oraz możliwością zmiany wartości DPI w locie. Co więcej, działanie myszy można szczegółowo dostosować za pomocą dedykowanego oprogramowania, a wybrane ustawienia zostaną zapisane we wbudowanej pamięci gryzonia. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że gryzoń otrzymał przewód w tekstylnym oplocie, mierzy 127 x 77 x 40 mm, waży 99 g, a wyceniono go na 89,90 zł.

Źródło: Genesis