Fortnite trafia do sklepu Google Play. Epic Games zmienia politykę

Epic Games stworzył istny hit, bo jak inaczej nazwać Fortnite? Wieloplatformowa zabawa z gatunku battle royale nie traci na popularności, a dzięki możliwości zabawy na niemal każdej platformie systemowej, liczba graczy stale się zwiększa. We wspomnianą produkcję zagramy zarówno na PC, na konsolach Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, jak i na urządzeniach mobilnych z iOS oraz Androidem. W przypadku tego ostatniego był jednak mały problem, a w zasadzie zgrzyt z Google. Epic Games z uwagi na wysokie prowizje nie chciało umieścić swojej gry w oficjalnym repozytorium giganta. To właśnie się zmieniło. Znamy powody decyzji oraz powiązane z nią fakty.

Gra mobilna Fortnite po półtora roku od premiery wersji dla Androida trafia do sklepu Google Play. Epic Games, chcąc zadowolić graczy, nie miało innego wyjścia. Oficjalny powód jest jednak inny.

Nikt nie lubi się dzielić swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Nie inaczej jest z Epic Games, które unikało jak ognia prowizji na sprzedaży swoich usług-produktów w Google Play. Opłata sięga tu bowiem aż 30 proc. i nie omija nikogo. Z tego też powodu, sztandarowy twór Epic Games — gra Fortnite do dziś nie znalazł się we wspomnianym repozytorium. Zamiast tego, twórcy korzystając z otwartości Androida, pozwolili pobierać grę oraz nabywać dodatkowe przedmioty za pomocą własnej platformy. W przypadku iOS nie było takiej możliwości, przez co studio nawet nie próbowało „omijania” opłat mających zasilić sakwę Apple.

Dziś, po 18 miesiącach od premiery Fortnite dla Androida, gra oficjalnie trafia do Google Play. Tym samym Epic Games zobowiązuje się uiszczać regularną daninę w postaci opłat prowizyjnych dla Google. Firma tłumaczy decyzję nadzieją na to, że platforma Google Play niebawem zmieni się, otwierając drzwi innym niż rozwiązania giganta z Mountain View metodom płatności za dodatki w grze. Tłumaczenie wydaje się rozsądne, ale prawdą jest to, że głównym powodem opisywanego ruchu była troska o nowych użytkowników. Instalując Fortnite z pliku APK, urządzenia wyświetlały monity o ewentualnych problemach bezpieczeństwa, co zniechęcało niektóre osoby do zabawy, niezależnie od tego, czy komunikat przedstawiał stan faktyczny. Na zakończenie dodam tylko, że Epic Games nie zamierza rezygnować z dalszej dystrybucji gry na własnych zasadach. Rozwiązania będą działały równolegle do siebie. Fortnite dla Androida znajdziecie pod tym adresem.

Źródło: The Verge, Epic Games